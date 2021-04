Friends : le canapé orange est de retour sur le tournage de l'épisode spécial

Ça se précise pour l'épisode spécial réunion de "Friends" ! Après l'appartement de Monica, c'est un autre décor phare de la série qui reprend vie sur le tournage.

Friends : la réunion que tout le monde attend

Depuis l'arrêt de la série Friends en 2004, les fans caressent le doux fantasme de voir se réunir de nouveau Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica et Chandler. Et l'idée n'est pas totalement incongrue à une époque où la mode est au reboot de séries phares des années 90. Mais il n'en a jamais été question pour Marta Kauffman et David Crane, les deux créateurs de la série, qui ont à de multiples reprises coupé court aux rumeurs concernant les possibles retour de Friends, à la télévision, ou au cinéma. Pourtant, en 2021, nos six new-yorkais préférés vont bien se retrouver à l'écran.

Friends ©Warner Bros

Warner Bros a en effet profité de l'arrivée de sa plateforme de streaming HBO Max pour annoncer un épisode spécial réunion non-scripté (non fictionnel). Si les acteurs ne joueront donc pas leurs rôles respectifs, tout est mis en oeuvre pour contenter les fans. Il ne s'agira pas d'une simple réunion entre acteurs.

De retour dans les décors phares de la série

Cet épisode devait être tourné au printemps 2020, mais la crise sanitaire a modifié les plans du studio et le tournage a finalement lieu cette semaine, au célèbre studio 24 de Warner Bros à Burbank en Californie, là même où était tournée Friends.

Et pour mettre des étoiles dans les yeux des fans, les acteurs se retrouveront dans des décors phares de la série. Nous avons déjà eu un aperçu de l'appartement de Monica qui a repris vie il y a quelques jours pour accueillir de nouveau ses hôtes préférés. Mais ça n'est pas tout !

Le célèbre canapé orange du Central Perk reviendra également à la vie ! C'est une amie proche de Jennifer Aniston, Andrea Bendewald, présente sur le tournage, qui a partagé la bonne nouvelle en story sur son compte Instagram :

Le canapé orange est de retour ! © Instagram Andrea Bendewald

Il semble donc que la réunion se déroule dans différents endroits célèbres de la série. Un décor parfait pour évoquer des souvenirs de tournage, et pourquoi pas, réserver quelques surprises aux fans (comme une lecture de scènes cultes ?)

HBO Max n'a pas encore dévoilé la date de mise en ligne de cet épisode spécial, mais il devrait arriver avant la fin de l'année 2021.