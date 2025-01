Friends : Lisa Kudrow partage une anecdote touchante sur Matthew Perry

Alors que "Friends" s’est terminée il y a plus de vingt ans, Lisa Kudrow a récemment pris connaissance d’une petite attention touchante de la part de Matthew Perry à son égard.

La jolie anecdote de Lisa Kudrow sur Matthew Perry

Friends demeure encore aujourd’hui l’une des séries les plus populaires de tous les temps. De très nombreux fans à travers la planète ont vu et revu les épisodes centrés sur les péripéties vécues par Rachel, Chandler, Phoebe, Joey, Monica et Ross.

Malheureusement, Friends a perdu l’un de ses principaux visages en octobre 2023. Matthew Perry, l’inoubliable interprète de Chandler Bing, s’est éteint à l’âge de 54 ans. Une mort qui a évidemment affecté les autres membres principaux de la série. Dont Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay. Mais, tout récemment, cette dernière a partagé une belle anecdote sur son ancien partenaire de jeu.

Une petite attention touchante de la part de l’acteur

Lisa Kudrow était récemment de passage sur le plateau de l’émission The Drew Barrymore Show. Alors que l’hôte de l’émission lui a demandé si elle avait volé des objets du plateau de Friends, elle a fait une évoqué le célèbre bocal de cookies vu dans la série. Elle a expliqué que Matthew Perry lui en avait fait cadeau après le tournage du dernier épisode. Et l’interprète de Chandler y a glissé un petit message personnel pour l’actrice, que cette dernière a seulement récemment découvert :

Matthew me l’a donné à la fin de notre dernier épisode. J’ai récemment trouvé le mot qu’il avait glissé dedans. Je ne l’avais pas ouvert ou regardé à l’intérieur jusque-là. Mais il a glissé un petit message et je l’avais oublié.

Lisa Kudrow n’a en revanche pas révélé ce que contenait le message de Matthew Perry. Mais on peut imaginer que l’actrice a été touchée par cette petite attention lorsqu’elle a découvert ce que contenait le bocal, plus de vingt ans après le tournage du dernier épisode de Friends.

Un vibrant hommage après le décès du comédien

Après la mort de Matthew Perry, Lisa Kudrow avait rendu un vibrant hommage à son ancien partenaire de jeu. Dans un post instagram, elle lui avait adressé de nombreux remerciements. Notamment pour l’avoir fait autant rire chaque jour, ou pour avoir fait preuve d’autant de « de grâce et d’amour » lors des nombreuses années de production de Friends.

Pour rappel, le décès de Matthew Perry a de nouveau fait parler en août dernier. Car plusieurs personnes ont été inculpées après avoir été suspectées d’avoir participé à l’administration de la dose de kétamine ayant été fatale à l’acteur.