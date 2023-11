Friends : le beau geste de Matthew Perry sur une scène de la saison 9

Matthew Perry était très bienveillant sur le tournage de "Friends", comme un récent hommage vient une nouvelle fois le prouver. Celui de John Stamos, qui n'a pas eu les applaudissements mérités lors de son caméo dans la saison 9. Heureusement, Matthew Perry était là.

Friends : le beau geste de Matthew Perry

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris, ce 28 octobre 2023, la disparition du comédien Matthew Perry, à l'âge de 54 ans. Pour beaucoup d'entre nous, il restera à jamais le sarcastique Chandler Bing de la série culte Friends. Un rôle qu'il a tenu pendant dix ans, et qui a marqué des générations de spectateurs. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages s'enchaînent, que ce soit de la part des fans du monde entier, ou de ses amis.

Parmi la multitude d'hommages, celui de John Stamos, star d'une autre série culte (La Fête à la maison), revêt une dimension toute particulière pour les fans de Friends. En effet, comme de nombreuses autres stars au fil des saisons, John Stamos a fait un caméo dans la série. Plus précisément, il apparaît dans l'épisode 22 de la saison 9, Celui qui avait besoin d'un donneur.

Il interprète Zack, un collègue de travail de Chandler, que ce dernier convie à dîner. Mais la soirée prend une tournure gênante lorsque Chandler et Monica commencent à lui poser des questions très intimes, car ils sont à la recherche d'un donneur de sperme et que Zack semble être le parfait candidat (au détail près qu'il n'est absolument pas au courant).

Un caméo raté

Comme pour toutes les apparitions de guest stars dans la série Friends, l'effet de surprise pour le public présent sur le plateau devait être total. Ainsi, l'apparition de John Stamos était censée déclencher des cris et des applaudissements lorsqu'il apparaissait sur le pas de la porte de l'appartement de Chandler et Monica (comme pour Brad Pitt). Mais ça n'a absolument pas été le cas, et lorsqu'il a passé la porte, un silence embarrassant a envahi le studio (et aucun cri n'a été ajouté en post-production).

Dans un hommage rendu à Matthew Perry sur son compte Instagram, John Stamos s'est alors souvenu du beau geste de Matthew Perry :