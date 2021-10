Fugueuse sur TF1 : une saison 2 est-elle prévue pour la série choc avec Michaël Youn ?

La série "Fugueuse" vient tout juste de s'achever sur TF1. Portée par Michaël Youn, Sylvie Testud et Romane Jolly, la fiction choc aura-t-elle le droit à une saison 2, tout comme la série originale venue tout droit du Québec ?

Fugueuse : un carton plein pour TF1 !

Diffusée depuis plusieurs semaines déjà, la série Fugueuse suit la jeune Léa interprétée par Romane Jolly. Elle va vivre une réelle descente aux enfers, entre mauvaises fréquentations, influence et relation toxique. Les parents de la jeune fille sont joués par Sylvie Testud et Michaël Youn. L'adolescente a grandi entourée par une famille aimante, mais elle va tout de même tomber sous l’emprise d’un homme bien plus âgé et se laisser entraîner par amour dans l'univers de la prostitution.

Le final de la série est arrivé en tête des audiences avec une moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs, soit 21,4 % de part d’audience. Un score bien plus élevé que la précédente série diffusée sur la chaîne Une affaire française. Si le dernier épisode de Fugueuse semble mettre un point final à la série, une suite reste envisageable. En effet, la version originale, venue tout droit du Québec, a connu deux saisons. Les scénaristes avaient finalement décidé d'approfondir la thématique de l'exploitation sexuelle. Les spectateurs retrouvaient donc la jeune Fanny, l'héroïne québécoise, quatre ans plus tard. Qu'en est-il de la version française diffusé sur TF1 ?

Fugueuse ©TF1 Production

Doit-on s'attendre à une saison 2 ?

Rien n'est moins sûr. En effet, les scénaristes Manon Dillys et Jérôme Cornuau auraient pu suivre la trame québécoise ou bien imaginer un autre avenir pour Léa dans une saison 2. Cependant, ils ont très récemment annoncé à Allociné que la fiction Fugueuse avait été pensée comme une mini-série. Il n' y aura donc pas de saison 2. L'interprète de la jeune Léa, Romane Jolly, qui vient tout juste de se faire connaître avec ce premier rôle fort, a déjà de nombreux projets et sera bientôt de nouveau sur TF1.

Effectivement, la jeune fille ne se glissera plus dans la peau de Léa, mais elle interprétera désormais la fille de Suzanne, incarnée par Muriel Robin, dans la série Mon ange. Toujours dans le rôle d'une ado rebelle, la jeune fille va disparaître à nouveau et bouleverser sa mère qui remuera ciel et terre pour la retrouver. En attendant, pour remplir la case des jeudis soir sur TF1, les téléspectateurs retrouveront la saison 4 inédite de Munch, portée par Isabelle Nanty.