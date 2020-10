Game of Thrones : George R.R. Martin révèle LA scène qu'il n'aime pas dans la série

George R.R. Martin a vu son oeuvre se faire adapter dans une série qui est devenue un véritable phénomène. L'auteur doit être fier de sa création mais ne valide pas tout ce qui a été fait sur HBO. Il vient de révéler quelle est la scène qui lui plaît le moins dans les huit saisons.

Game of Thrones : un phénomène qui n'est pas encore fini

Adaptation des romans dont la parution a débuté dans les années 90, Game of Thrones est l'une des plus grosses réussites d'HBO. Le network est derrière ce spectacle qui a provoqué un raz-de-marée médiatique à travers le monde. On n'avait jamais eu d'heroic fantasy aussi épique dans une série avant ça. Game of Thrones, ce n'est pas que du spectacle mais une immense galerie de personnages, avec des intrigues, des rivalités, des alliances, des trahisons, des morts, des twists. La série principale a été bouclée, ce qui n'empêche pas l'univers de continuer à exister. En premier lieu avec le spin-off House of the Dragon qui se déroulera dans le passé.

La série fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec la sortie prochaine du livre Fire Cannot Kill a Dragon écrit par le journaliste James Hibberd. L'oeuvre revient sur de nombreux secrets autour du show d'HBO et, alors qu'il n'est pas encore disponible, certaines anecdotes commencent à sortir. On a appris, par exemple, pourquoi le personnage de Lady Stoneheart n'avait jamais été utilisé dans la série. C'est une révélation d'un autre genre qui parvient aujourd'hui jusqu'à nos oreilles. L'auteur du livre a pu s'entretenir avec George R.R. Martin, le papa de la saga du Trône de Fer. S'il n'a toujours pas achevé son travail et que deux autres tomes sont déjà prévus pour boucler les histoires, il peut désormais poser un regard sur l'ensemble de l'adaptation en série.

George R. R. Martin lève le voile sur la scène qu'il n'aime pas

La dernière saison a très spécifiquement été la cible de vives critiques de la part du public. Cependant, quand on demande à George R. R. Martin quelle est sa scène qu'il aime le moins dans toutes les saisons, son choix ne se porte pas sur une scène de la huitième. Ç'aurait pu, il a déjà déclaré publiquement qu'il trouvait la dernière salve d'épisodes un peu trop expéditive par rapport au potentiel de l'univers. Il préfère s'attarder sur une scène de la toute première saison. Un passage, qu'honnêtement, les fans ne pouvaient guère deviner. L'épisode est le numéro 6, Une couronne en or. Une scène se déroule dans la forêt, avec le Roi Robert qui part à la chasse accompagné par trois hommes.

Martin trouve qu'elle est plate et sans réelle crédibilité. Une partie de chasse royale doit convoquer plusieurs soldats, des pavillons, des chiens, des chevaux. Ce n'est pas juste quelques hommes qui marchent à travers les arbres. Des éléments que la production ne pouvait pas mettre à l'écran à cause d'un budget très serré. La scène n'existe d'ailleurs pas dans les romans. Robert part à la chasse mais rien n'est raconté, on découvre ensuite qu'il a été touché par un sanglier, puis il meurt.

À ses débuts, Game of Thrones ne disposait pas des mêmes moyens que par la suite. Pour se rendre compte du gap, la série se faisait pour environ 5 à 6 millions de dollars par épisode dans la saison 1. Une somme déjà confortable par rapport à d'autres productions mais qui ne permet pas de déployer une ampleur maximale. Avec l'engouement et la multiplicité de scènes spectaculaires à emballer, le budget a grimpé dans les 10 millions. L'apothéose aura été la saison finale, qui se fait pour 90 millions alors qu'elle ne compte que 6 épisodes ! La série a changé le visage de l'industrie télévisuelle. Après elle, du monde se met maintenant à envisager des superproductions dont les moyens peuvent dépasser ceux du cinéma.