Game of Thrones : la production du spin-off annonce une série "incroyable"

Après le succès de "'Game of Thrones", les fans se tournent vers le spin-off de la série, "House of the Dragon". Actuellement en tournage, la production évoque une série "incroyable".

Le succès de Game of Thrones a été mondial ! Avec un budget de 10 millions par épisode pour la saison 6, c'est également une des séries les plus chères de l'histoire. Souvent critiquée pour ses nombreuses scènes de violences ou de sexes, la série phénomène a rassemblé des millions de téléspectateurs pendant plusieurs années. Une fanbase qui a bien du mal à se remettre de la fin de la série et se tourne aujourd'hui vers le spin-off House of the Dragon.

Un série qui devrait nous éblouir

Le succès de Game of Thrones a donné naissance à de nombreux projets de spin-off. Depuis la fin de la série, les fans placent toute leur confiance en ces nombreux projets dérivés de la série originale. Après un premier spin-off annulé, HBO mise tout sur House of the Dragon, inspiré du roman Fire and Blood de George R. R. Martin. L'intrigue qui se déroule 300 ans avant les évènements de GoT devrait se consacrer essentiellement à la famille Targaryen et particulièrement au roi Viserys Targaryen. Très attendu, ce préquel agrémenté d'un casting de choix s'annonce "incroyable" si l'on en croit la production.

Dans une interview à Variety ce vendredi 4 juin, Casey Bloys, responsable des contenus de HBO et HBO Max, paraît confiant.

La série est incroyable. Le casting assemblé par Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal est superbe.

De quoi mettre en haleine les fans déjà très impatients. Actuellement en tournage, la série inspirée de GOT est prévue pour 2022. Pour vous aider à patienter, la chaîne a déjà commencé à publier quelques images de sa nouvelle pépite.

House of the Dragon ©HBO

Plusieurs séries dérivées de Game of Thrones à l’étude

Si House of the Dragon est le seul spin-off en tournage, il y aurait une demi-douzaine d'autres projets à l'étude.

Les gens pensent que nous avons dix séries en tournage en parallèle. Il y en a une seule. Tous les autres projets traversent diverses étapes de développement.

Parmi les plus évoquées, Tales of Dunk & Egg, une série relatant les aventures de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Aegon Targaryen.