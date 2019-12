Game of Thrones saison 8 : l’horrible phrase secrète que Jaime a dit à Brienne

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les bonus des différentes éditions vidéo de Game of Thrones saison 8 dévoilent de nombreux secrets. Comme cette horrible phrase de Jaime à Brienne passée inaperçue dans l’épisode 4. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA FIN DE GAME OF THRONES !

La série Game of Thrones est déjà terminée depuis plusieurs mois mais nous sommes encore loin d’avoir découvert tous ses petits secrets. De nombreuses indiscrétions se trouvent en effet dans les bonus des différentes éditions vidéo de la saison 8 avec notamment des commentaires très précieux des showrunners et de l’équipe de la série.

Ainsi, après avoir ENFIN appris où Drogon avait conduit Daenerys à la fin du dernier épisode, et découvert la fin imaginée par George R.R. Martin, un autre petit secret de fabrication de Game of Thrones saison 8 a été révélé par EW. Et il n’est pas très joyeux.

Brienne et Jaime : la phrase qui tue

Il concerne un des couples les plus surprenants mais également touchants de la série : Jaime Lannister et Brienne de Tarth. Après s’être tournés autour pendant plusieurs saisons sans concrétiser cette attirance réciproque, les deux personnages sont finalement passés à l’acte dans l’épisode 4 de la saison 8, juste après avoir vaincu l’armée des morts à Winterfell.

Cette séquence, forte en émotions, a très vite été remplacée par de la tristesse quand Jaime a finalement décidé de quitter Brienne pour retrouver sa sœur jumelle Cersei (et périr avec elle dans les ruines du Donjon Rouge). Comme si ce moment n’était pas assez dramatique, les showrunners ont révélé que pour provoquer le chagrin de Brienne, Nikolaj Coster-Waldau (l’interprète de Jaime) avait glissé cette petite phrase secrète assassine, qui n’était pas dans le script, et qui n’est pas non plus visible à l’écran :

Je ne t’aime pas, personne ne t’aime

Même si on se doute que Jaime a dit ces mots très cruels pour faciliter cette rupture compliquée et l’empêcher de croire à son retour, il n’en demeure pas moins que ça nous brise le cœur une fois de plus (de la même manière que ce petit détail du dernier épisode) en pensant au bel avenir qu’aurait pu avoir ce couple si Jaime avait décidé de rester auprès de Brienne au lieu de partir retrouver Cersei à King’s Landing.