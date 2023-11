Game of Thrones : mauvaise nouvelle pour la série sur Jon Snow

Game of Thrones : Jon Snow n'est pas près de revenir sur nos écrans dans sa propre série si l'on en croit les récentes déclarations du président d'HBO. Heureusement, un autre spin-off se déroulant dans l'univers de George R.R. Martin a bien été approuvé.

Game of Thrones : des spin-offs en pagaille

Rapidement après la fin de Game of Thrones, HBO a souhaité poursuivre sa collaboration avec George R.R. Martin en offrant à la série culte plusieurs spin-offs. Si celui sur les marcheurs blancs n'a finalement jamais vu le jour, le premier à être diffusé, House of the Dragon, centré sur les Targaryen, a connu un beau succès auprès des spectateurs. La saison 2 sera d'ailleurs diffusée à l'été 2024.

D'autres spin-offs ont également été annoncés, dont un sur Jon Snow, confirmé par George R.R. Martin lui-même, se déroulant après la fin des événements de Game of Thrones. Mais plus d'un an après cette annonce qui avait ravi les fans de Game of Thrones, aucune nouvelle information n'a circulé. Et les récentes déclarations du grand patron d'HBO, Casey Bloys, ne vont pas dans ce sens.

Jon Snow n'est pas encore de retour

En effet, ce dernier a déclaré, via TVLine, qu'aucun nouveau projet se déroulant dans l'univers de Game of Thrones, n'était proche d'être approuvé, même si HBO continuait d'explorer "différents scripts et idées". Il précise cependant que le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, se déroulant un siècle avant les événements de la série mère, annoncé en avril dernier, est le seul à avoir été officiellement approuvé par HBO.

C'est donc une mauvaise nouvelle pour le retour de Kit Harington dans la peau de Jon Snow qui, on le rappelle, était reparti de l'autre côté du mur, vers les lieux sauvages, après avoir tué Daenerys Targaryen. C'est également une mauvaise nouvelle pour le spin-off centré sur la conquête d'Aegon Targaryen et de ses sœurs, que Variety avait annoncé être en développement en avril dernier.