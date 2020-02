Game of Thrones : une fin alternative tournée ? Maisie Williams (Arya) répond

Vous avez aimé ? Partagez :

HBO aurait tourné une scène de fin alternative pour la saison finale de « Game of Thrones ». Mais qu’en est-il vraiment ? Maisie Williams, l’interprète d’Arya Stark, a mis les choses au clair.

La fin de Game of Thrones est un sujet délicat, qui ne finit pas de faire débat chez les aficionados. Si quelques fans sont satisfaits de la fin de la série, la majorité d’entre eux a trouvé le dénouement bâclé, et l’a fait savoir à grands coups de pétitions, et autres commentaires désobligeant à l’encontre des deux showrunners : David Benioff et D.B. Weiss.

Il faut dire que cette ultime saison, arrivée quasiment deux ans après l’avant-dernière, était attendue de pied ferme par les amateurs, désireux de savoir qui allait terminer sur le trône de fer. Cette huitième saison, qui ne comprenait que six épisodes, a nécessité de longs mois de tournage, et disposait d’un budget jusqu’alors jamais atteint dans le monde des séries. Pour que rien ne soit dévoilé avant la diffusion de la saison, HBO avait pris des mesures drastiques pour cacher au maximum les lieux de tournage au public (tout ça peut d’ailleurs être vu dans le très bon documentaire The Last Watch) afin que rien ne fuite.

Une rumeur avait même circulé sur le fait qu’HBO avait tourné plusieurs fins de Game of Thrones, pour que même les acteurs ne puissent pas connaître quel dénouement aurait le show. En novembre dernier, Kristofer Hivju, l’interprète de Tormund, avait lui-même déclaré qu’une autre fin avait été tournée, de quoi alimenter un peu plus les débats autour de cette fameux dénouement alternatif.

Presqu’un an après la diffusion du premier épisode de la saison 8, c’est Maisie Williams, l’interprète d’Arya Stark, qui revient sur cette rumeur qui fait fantasmer les fans de la série depuis des mois. Et ça ne va pas leur plaire.

C’est faux (…) Nous n’avons pas filmé de fin alternative. Ça aurait coûté trop cher, et le planning était trop serré

a-t-elle déclaré à Metro en terminant sur une pointe d’humour :

On a dépensé tout le budget dans les dragons

Mais rassurez-vous, George R.R. Martin a fait savoir que la fin qu’il réservait aux romans, pourrait être différente de celle de la série…