Harry Potter : bonne nouvelle pour la série, les fans sont rassurés

Warner Bros. a provoqué un gros engouement il y a plusieurs mois en annonçant officiellement une nouvelle adaptation des livres "Harry Potter" en série. Depuis, nous n’avions plus eu de nouvelle du projet. Mais David Heyman vient d’en donner.

Harry Potter prépare son grand retour en série

Pendant de nombreuses années, les fans de Harry Potter ont pu voir les aventures du célèbre sorcier et de ses amis au cinéma avec les adaptations en films des romans de J.K. Rowling. La saga a été une véritable poule aux œufs d’or pour Warner Bros. Et le studio a décidé de relancer la franchise avec une série, dont le lancement a été officialisé en avril dernier.

La série promet d’être un nouvel événement majeur dans l’histoire de la franchise. Pour rappel, Warner a prévu de consacrer une saison entière à chaque livre de la saga. J.K. Rowling sera également impliquée dans cette nouvelle adaptation, et a promis que celle-ci serait fidèle à ses romans. Jusqu’à maintenant, on n’en savait pas beaucoup plus sur le projet. Mais David Heyman, le producteur historique des films Harry Potter, vient d’en donner quelques informations supplémentaires.

La série devrait avoir plus de détails

Heyman sera par ailleurs impliqué dans la série Harry Potter en tant que producteur exécutif. Il a récemment donné une interview à Total Film Magazine à l’occasion de la sortie de Wonka, sur lequel il a aussi travaillé. Interrogé sur la nouvelle adaptation des livres de Rowling, il a révélé que le projet n’était encore qu’au tout début de son développement. Mais il a aussi confirmé une information importante sur ce que l’on peut espérer de la série par rapport aux livres :

Nous n’en sommes qu’au début du projet. Nous n’avons même pas encore engagé de scénariste pour commencer à écrire. C’est un peu tôt. Mais j’espère que ce sera quelque chose de vraiment spécial, et qui nous donnera l’opportunité de voir les livres, et de profiter d’une série qui explorera plus profondément les livres.

Selon Heyman, la série Harry Potter contiendra donc plus de détails sur l’intrigue des livres que les films. Warner semble donc déterminée à profiter pleinement du fait que chaque livre aura droit à sa propre saison. Si on ne connaît pas encore la durée des saisons, elles ne devraient donc pas être trop courtes afin d’explorer des intrigues secondaires présentes dans les romans, mais pas dans les longs métrages.

À quand d’autres nouvelles du projet ?

On attend désormais d’avoir d’autres nouvelles de la série. Comme, des informations sur le casting et une date de sortie. Mais il faudra sans doute se montrer patients pour cela. Surtout que le projet ne devrait pas avancer beaucoup plus jusqu’à ce que la grève à Hollywood ne se termine. Aucun scénariste ne devrait être engagé avant cela. Autant dire que l’on risque de ne pas voir la première saison avant 2025, au plus tôt...