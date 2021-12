Hawkeye épisode 4 : [SPOILER] débarque enfin dans la série

L'épisode 4 de la série « Hawkeye » vient de débarquer sur Disney+. L'occasion de voir l'arrivée d'un personnage bien connu du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ceux qui ont déjà vu l'épisode en question savent de qui on veut parler. Focus :

Hawkeye : la nouvelle série du MCU

Cela fait maintenant trois mercredis que les fans du MCU ont rendez-vous sur Disney+ pour découvrir les nouveaux épisodes de la série Hawkeye. Le show, dirigé par Jonathan Igla ramène évidemment Jeremy Renner dans la peau de Clint Barton. Ce dernier est obligé de passer Noël loin de sa famille quand il découvre que le costume du Ronin n'a pas été détruit. Lors de son enquête, il croise la route de Kate Bishop, une jeune femme incarnée par Hailee Steinfeld, qui semble être elle-aussi extrêmement douée avec un arc et des flèches.

Clint Barton (Jeremy Renner) - Hawkeye ©Disney+ / Marvel Studios

Alors qu'il ne reste que deux épisodes avant la fin de la saison 1, le rythme de la série s'accélère. La semaine dernière, les fans ont découvert Echo, une jeune femme sourde prédisposée aux arts martiaux. Cette semaine, une autre figure féminine vient de faire son entrée.

Florence Pugh est de retour

On avait conscience de ce retour depuis un moment déjà. Depuis la séquence post-générique de Black Widow pour être exact. En effet, à la fin du film de Cate Shortland, la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, également présente dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, allait à la rencontre de Yelena Belova, la jeune veuve noire incarnée par Florence Pugh pour lui faire croire que le décès de Natasha Romanoff est de la faute de Clint Barton. Une manière pour elle d'embrigader Yelena Belova dans une quête vengeresse à l'égard d'Œil de Faucon.

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) - Hawkeye ©Disney+ / Marvel Studios

Et cette vengeance vient de prendre forme dans l'épisode 4 de Hawkeye. À la toute fin du chapitre de cette semaine, la nouvelle antagoniste vient mettre des bâtons dans les roues de nos deux archers. Alors que Kate affronte Echo, Œil de Faucon se retrouve nez à nez avec Yelena Belova, toujours campée par Florence Pugh. À l'issue d'un combat sous tension, Yelena prend la fuite, laissant Clint avec de nombreuses questions et inquiétudes. Que fait une veuve à New York ? Et pourquoi s'en prend-t-elle à lui ?

Quelles conséquences pour Clint ?

Alors que Yelena est de retour dans Hawkeye, reste maintenant à savoir comment son développement va prendre forme. Logiquement, Yelena ne va pas rester l'ennemie de Clint éternellement. Les deux personnages ont été très proches de Natasha, et si Clint arrive à lui raconter la vérité, Yelena devrait logiquement changer de bord, et potentiellement lui prêter main forte dans sa guerre contre Echo.

Yelena Belova (Florence Pugh) - Black Widow ©Marvel Studios

Mais il y a une autre possibilité, beaucoup plus sombre. Et si Yelena entraînait la mort de Clint dans Hawkeye ? Même si on croit moyen à cette hypothèse, notamment à cause du ton très léger du show, elle n'est pas totalement impossible non plus. Iron Man, Captain America et Black Widow sont déjà hors course. Des Avengers originaux il ne reste donc plus que Thor, Hulk et Hawkeye. Et ce dernier pourrait très bien voir son histoire se conclure au sein de sa propre série, de manière éventuellement radicale, avec sa mort pure et simple. Ainsi, Yelena pourrait assassiner Œil de Faucon avant que ce dernier ne puisse apporter sa version des faits.

Yelena passerait alors du côté obscur, et resterait sous l'influence de la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine. Une antagoniste qui est en train de se monter une puissante équipe de héros alternatifs, déjà composée de Yelena donc, mais également de l'Agent U.S.