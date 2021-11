Hawkeye : on a vu les deux premiers épisodes de la nouvelle série Marvel

On eu la chance de voir les deux premiers épisodes de « Hawkeye » en avant-première avant leur diffusion ce mercredi 24 novembre sur Disney+. Deux premiers chapitres relativement agréables mais qui ne sortent pas des ressorts classiques du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Hawkeye : le retour de Jeremy Renner

Après sa première introduction dans Thor, la série Hawkeye marque la septième apparition de Jeremy Renner dans la peau de Clint Barton. Le comédien est de retour une nouvelle fois dans la peau du plus grand archer de l'univers Marvel, cette fois pour sa propre histoire, qui sert également à introduire une nouvelle héroïne : Kate Bishop. Interprétée par Hailee Steinfeld, cette justicière, membre des Young Avengers, devient la nouvelle Hawkeye dans les comics. La série, dirigée par Jonathan Igla, devrait logiquement explorer la même piste. Composé de 6 épisodes, le show dévoile ses deux premiers épisodes ce mercredi 24 novembre 2021 sur Disney+. Deux premiers chapitres encore un peu timides qui reprennent la formule classique du MCU. Sans surprise, Hawkeye décide de s'ancrer totalement dans le style et le ton léger de l'univers Marvel.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Après les claques qu'étaient Loki et What If... ?, qui permettaient d'emmener les spectateurs sur des terrains nouveaux, Hawkeye joue la sécurité, et décide d'emprunter des sentiers bien connus. Rien que dans sa séquence d'ouverture, qui reprend la scène culte de Œil de Faucon dans le premier Avengers, on sait qu'on est à la maison et que le show n'apportera pas de grandes surprises, ni de grands bouleversements au MCU, mais se place plus comme un petit bonbon sucré sans prétention pour accompagner les fêtes de Noël. Évidemment, le MCU fonctionne toujours à la perfection. Ces deux premiers épisodes sont parfaitement rythmés, et mettent en scène des séquences d'action maîtrisées et agréables à regarder. De même, l'humour fait toujours mouche, et ce gang des survêts va certainement faire date.

Une approche terre à terre qui rappelle Falcon et le Soldat de l'Hiver

Jonathan Igla décide d'opter pour une approche cartésienne qui sied parfaitement à Clint Barton. Personnage urbain par excellence, la série s'éloigne des péripéties cosmiques, et ramène le héros vers des enjeux plus humains. Fini les combats contre Thanos, ici Œil-de-Faucon est un père de famille fatigué, un super-héros usé, sourd d'une oreille, régulièrement rattrapé par son passé. Jonathan Igla a l'intelligence de jouer avec l'héritage de ce personnage. Il se sert de son passé dans le MCU pour écrire son présent. Traumatisé par la mort de Black Widow, abîmé par ses années en tant que super-héros, il est obligé de revenir sur le terrain quand le costume de Ronin refait surface. Ronin, c'était l'alter ego qu'il a utilisé dans Avengers : Endgame pour assouvir sa soif de vengeance. Une période sombre qu'il aimerait laisser derrière lui.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Comme dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, la série Hawkeye étudie le penchant humain du personnage. Tandis que dans Falcon et le Soldat de l'Hiver le show présentait les problèmes d'argent de Faucon et les traumatismes de Bucky, Hawkeye décide de mettre en scène la notoriété non recherchée de Clint Barton, et son désir de revenir à une vie normale, à un anonymat bien mérité. C'est une manière pour ces séries de ramener les super-héros à des pérégrinations plus humaines.

De même, comme dans la série de Malcolm Spellman, Hawkeye aborde la notion d'héritage, mais dans le sens inverse. Tandis que Faucon doit accepter de devenir le nouveau Captain America après Steve Rogers, ici Œil-de-Faucon doit accepter de raccrocher l'arc pour laisser la génération suivante prendre le relais.

Kate Bishop : la prochaine Œil-de-Faucon

Hawkeye sert surtout à introduire Kate Bishop dans le MCU. Cette jeune justicière, incarnée par Hailee Steinfeld va incontestablement devenir la nouvelle Œil-de-Faucon dans le MCU. Ainsi, après Patriot dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Wiccan et Speed dans WandaVision et en attendant Miss Marvel dans sa propre série et Stature dans Ant-Man : Quantumania, Kate Bishop est la quatrième Young Avengers a apparaître à l'écran. Même si les lecteurs de comics le savent, Marvel Studios introduit discrètement et doucement sa prochaine génération de super-héros : les Young Avengers.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Reste maintenant à savoir quelle direction va prendre la série pour ses quatre prochains épisodes. On sait que Florence Pugh va réapparaître dans la peau de Yelena Belova pour venger la mort de sa sœur. Difficile de croire que Marvel va se servir de Hawkeye pour tuer Œil-de-Faucon tant la série semble grand public et emmenée par des vibrations joyeuses et légères. Mais on n'est pas à l’abri d'une surprise, et peut-être que Clint Barton va tirer sa dernière flèche dans le show de Jonathan Igla, permettant ainsi à Jeremy Renner de sortir à son tour du MCU...

Hawkeye de Jonathan Igla disponible à partir du mercredi 24 novembre sur Disney+.