Helstrom : la bande-annonce de la série Marvel est là

La branche Marvel TV n'existe plus mais la série "Helstrom" parvient miraculeusement à exister. L'adaptation pour la télévision des comics déballe son ambiance sombre et ses démons dans une bande-annonce assez convaincante. La diffusion aura lieu sur Hulu, en octobre.

C'est quoi la série Helstrom ?

À une lettre près, la série Helstrom est une adaptation éponyme des comics Hellstrom. Le ton se veut plus proche d'un Ghost Rider que ce qu'on trouve avec des héros catégorisés pour le grand public. Il est question, ici, de l'Enfer, de démons et de forces obscures. Un univers sombre qui va être adapté sur le petit écran. La série Helstrom fait le choix de se différencier sur certains points par rapport au matériau original mais garde a priori la même ligne de conduite pour l'ambiance.

Le scénario suit Daimon (Tom Austen) et sa sœur Ana (Sydney Lemmon), enfants d'un tueur qui aurait un lien avec le surnaturel. Ce dernier a disparu et les deux progénitures se portent bien sans lui. Mais reste un problème : leur mère. Enfermée pour démence, elle est habitée par un démon. Daimon va se rendre compte, lors d'une visite, qu'il prend de plus en plus de puissance. Au point de devenir une menace. Le frère et la sœur, qui ont un peu coupé les ponts, vont devoir se réunir et user de leurs pouvoirs pour lutter contre une menace d'envergure. Et il se peut que leur père soit également de la partie...

Comme le clame la bande-annonce, la plus mauvaise chose qui puisse arriver, c'est que les Helstrom soient réunis. La série n'avait pas fait grand chose pour nous séduire lors des premiers aperçus. Entre des images sans relief et un teaser gentiment sombre, on n'avait pas un grand intérêt pour elle. Mais ce trailer met la barre plus haut et donne à voir un univers dark qui peut fonctionner. Quelques petites incursions graphiques font leur effet, et on entre pleinement enfin dans cette intrigue aux accents démoniaques. À voir, cependant, si le studio s'est donné les moyens de faire quelque chose de solide et si une différence de budget ne se fera pas sentir par rapport à ce qu'on retrouvera plus tard sur Disney+.

Helstrom sera lancée le 16 octobre prochain sur Hulu et on ne sait pas quel diffuseur nous la proposera en France.

Une série d'une autre époque

Helstrom ne ressemble pas à ce que l'on attendrait du Marvel Cinematic Universe et n'a aucunement sa place sur Disney+. Pour la simple et bonne raison que ce projet appartient à un autre temps, quand Marvel TV s'occupait encore de ce qui se passait sur le petit écran. Avec l'émergence de Disney+ et une envie de créer une osmose entre les différents formats, le contrôle des séries a été pris par Marvel Studios. Pour autant, le projet Helstrom initié avant ce remaniement n'a pas été annulé. Il aurait pu ne jamais se faire avec ce changement que l'on vient d'évoquer mais Marvel a quand même accordé le droit de vie à cette série.

Aucune connexion avec d'autres héros n'est là et la marque Marvel n'est jamais mise en avant, pour mieux se dissocier de l'entité MCU. Dans l'esprit, Helstrom dénote par rapport aux autres créations pour la télévision, avec des éléments surnaturels, un petit côté horrifique et quelques touches de gore/horreur qui ne peuvent pas convenir à la famille - Disney, qui détient Marvel, est attaché à cette accessibilité à tous les âges. On retrouve une vibe adulte similaire à ce qu'on voyait dans les séries Marvel sur Netflix. Néanmoins, cette identité plus sombre risque de ne pas permettre à Helstrom de durer très longtemps.