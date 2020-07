Helstrom : la bande-annonce de l'ultime série Marvel TV

"Helstrom" est la seule survivante des prochaines créations qui étaient prévues par Marvel Televison avant la fusion avec Marvel Studios. Après des premières images peu enthousiasmantes, une bande-annonce donne une idée du contenu de la série attendue sur Hulu en octobre.

Les Helstrom vont exterminer des démons

La série Helstrom est tirée des comics presque éponymes de Marvel, Hellstrom. Le scénario modifie un peu ce qu'on a pu trouver dans la version papier avec les deux personnages principaux qui seront Daimon (Tom Austen) et sa sœur Ana (Sydney Lemmon), des enfants d'un tueur qui aurait des pouvoirs particuliers. Ces deux héros vont s'allier pour lutter contre les forces du Mal qui infestent notre Terre et menacent les hommes. L'ombre de leur géniteur plane aussi au-dessus de leur tête, un éventuel retour ne serait pas à exclure.

Cette série, qui se veut plus dark que ce qu'on trouve dans le Marvel Cinematic Universe, est une miraculée - on ne peut pas en dire autant d'Howard the Duck et Ghost Rider, toutes les deux annulées. Lancée sous la bannière de Marvel TV quand elle existait encore, Helstrom a survécu malgré la fusion de cette branche avec Marvel Studios dans un soucis de cohérence pour la gestion de l'univers étendu. Pas question qu'Helstrom soit diffusée sur Disney+, c'est vers Hulu qu'il faudra se tourner pour voir les dix épisodes de la première (et unique ?) saison, le 16 octobre - ils seront disponibles tous en même temps. Le service n'étant pas accessible en France, rien n'est indiqué sur sa future destination chez nous.

La bande-annonce est arrivée

Un logo officiel et des premières images ont commencé à donner un aperçu de la série. Mais une bande-annonce est toujours plus parlante. Il était prévu qu'elle soit diffusée lors d'un panel à la Comic-Con@Home et c'est bien ce qu'il vient de se passer. On doit avouer que l'aperçu n'est pas désagréable, avec une ambiance assez sombre et quelques plans sympathiques. La présence de la mère des deux héros apporte un inquiétant mystère qu'il sera intéressant d'approfondir. Marvel se garde bien d'associé la marque à la série, pour ne pas trop pousser l'assimilation à ce qui se fait du côté de Disney. Mais en suivant sa propre voie, en indépendance, Helstrom peut valoir le détour. Hélas, ce chemin à l'écart pourrait provoquer sa fin assez précipitamment. À moins d'un engouement au-dessus des attentes.