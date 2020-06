Helstrom : la série Marvel dévoile son logo

Marvel compte toujours sur sa série "Helstrom" et va la lancer dans les prochains mois sur Hulu. À défaut d'avoir des premières images du show, un logo officiel a été dévoilé. Une communication en toute sobriété qui n'en dit pas beaucoup sur ce qui nous attend.

Helstrom se précise avec un logo

L'univers Marvel sur le petit écran change par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant des années. L'émergence de Disney+ est primordiale dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie où l'extension du Marvel Cinematic Universe passe aussi par les séries. À côté de tous les programmes annoncés sur la plateforme familiale de la firme aux grandes oreilles, Helstorm va faire ses débuts ailleurs. C'est Hulu qui servira de terre d'accueil pour cette série qui s'annonce très différente, avec un esprit plus violent. Hulu n'est pas choisi au hasard, Disney étant son actionnaire majoritaire depuis le rachat des actifs de la Fox. La série Helstrom devrait arriver à l'automne prochain pour Halloween et Hulu vient de dévoiler le logo officiel. La Comic-Con@Home de cet été (22 au 26 juillet) sera un événement à suivre pour avoir de nouvelles informations et des premières images.

Découvrez ci-dessous le logo de Helstrom :

Un visuel sobre et très dark, qui correspond à l'esprit d'Helstrom. On remarquera que le logo Marvel n'est pas utilisé, ce qui en dit long sur la place qu'aura la série parmi les autres projets. Cette tentative plus sombre, qui aurait pu être abandonnée quand Marvel Studios a pris les commandes des séries, se fait clairement à côté et ne doit pas entrer en collision avec tout ce que l'univers étendu exprime.

Une série un peu différente des comics

La série affiche en premier lieu une petite divergence par rapport aux comics : le titre (qui est aussi le nom de famille des deux anti-héros principaux) qui se voit amputer d'un l, le faisant passer de Hellstrom à Helstrom. Le scénario mettra en scène Daimon et sa sœur Ana (anciennement Stana dans les comics), dans leur lutte contre la lie de l'humanité. Les deux étaient les enfants de Satan dans la version papier et deviennent ici les progénitures d'un serial-killer aux pouvoirs mystiques. Ces deux rôles principaux seront détenus par Tom Austen et Sydney Lemmon. À l'image de Doctor Strange ou Ghost Rider, Daimon Helstrom est un sorcier. Ses pouvoirs ont un rapport avec tout ce qui touche au feu, à l'Enfer. Ce background qui l'entoure est forcément moins grand public que ce qu'on voit dans le MCU, justifiant par conséquent qu'il se retrouve mis à l'écart sur Hulu. La série devrait se rapprocher de ce qu'on a vu chez Netflix avec The Punisher ou Luke Cage.