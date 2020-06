Marvel : Helstrom est toujours prévu et devrait sortir cet automne

La dernière série Marvel/Hulu se confirme. Il s'agit de « Helstrom », qui prévoit la date de sa première cet automne. Il s'agit de la toute dernière série Marvel/Hulu tandis que les futurs shows de la firme seront diffusés sur Disney +.

Helstrom : dernier survivant

L'année dernière, Hulu affirmait sa volonté de produire une nouvelle gamme de série Marvel. En plus de Runaways qui existe depuis 2017, Hulu voulait proposer une approche plus sombre avec des séries centrées sur Ghost Rider et sur Helstrom. Malheureusement, Ghost Rider a finalement été annulée, sûrement parce que Marvel Studios a des plans pour le personnage. Mais Helstrom est pour le moment maintenue. La production est même en train de sérieusement avancer puisque la saison 1 est semble-t-il terminée. La série suivra les frères et sœurs Daimon et Ana alors qu'ils traquent le pire de l'humanité. Daimon Helstrom sera interprété par Tom Austen tandis que sa sœur sera campée par Sydney Lemmon. Le reste du casting se composera de Elizabeth Marvel, Robert Wisdom et June Carryl.

Rendez-vous cet automne pour découvrir Helstrom

Helstrom débarque à un moment crucial dans l'avenir des séries Marvel. Elle arrive à un moment de transition. Les séries Marvel/Netflix ont toutes été annulées, les séries Marvel/Fox ont été rachetées par Disney, tandis que les séries du MCU à venir sur Disney + ne sont pas encore sorties. Ainsi, Helstrom fait un peu figure d'exception. La série était initialement sous la direction de Marvel Television, mais ce secteur du studio a fermé. Le show est donc maintenant sous la responsabilité directe de Marvel Studios.

Helstrom devrait débarquer dès cette année. D'après The Hollywood Reporter, Helstrom est inscrit dans le bloc de contenu d'automne « Huluween » du streamer. Cela signifie que la série arrivera probablement en octobre et apparaîtra aux côtés d'émissions comme Books of Blood, Bad Hair et Monsterland. Compte tenu de la teneur du show, c'est assez logique que Helstrom débarque pour Halloween.

Mais qui est Helstrom ?

Daimon Helstrom (ou Hellstorm selon l'orthographe), aussi connu sous le nom de fils de Satan, est un anti-héros apparu en 1973 dans les pages de Ghost Rider. Créé par Gary Friedrich et Jim Mooney, il demeure un personnage relativement secondaire, mais sa maîtrise de la magie l'entraîne souvent à travailler avec le Doctor Strange. Fils du démon Satan et d'une terrienne, il devient professeur d'anthropologie et se lance dans les enquêtes paranormales, avant de devenir le protecteur de l'humanité. Helstrom est un puissant sorcier. Il est capable de projeter le feu de l'enfer ou d'ouvrir des portails entre le royaume du Diable et la Terre. Il possède un trident mystique qui amplifie ses capacités et lui permet notamment de voler. Ainsi Helstrom est étroitement lié aux personnages mystiques, que ce soit Strange, mais également le Ghost Rider ou Méphisto.