Histoire de Lisey sur Apple TV+ : c'est quoi cette série avec Julianne Moore ?

On vous dit tout sur "Histoire de Lisey", thriller américain adapté d'un roman du maître de l'horreur, l'incontournable Stephen King. La série portée par Julianne Moore est à découvrir dès le 4 juin sur Apple TV+.

Histoire de Lisey : de quoi ça parle ?

Histoire de Lisey s'articule autour de Lisey, une femme veuve depuis bientôt deux ans qui va devoir affronter des épreuves dont elle ne soupçonnait pas même l'existence. Alors qu'elle doit composer avec la découverte d'un jeu de piste laissé par son mari et l'aggravation de la maladie mentale de sa sœur aînée, l'ombre d'un jeune homme obsédé par le travail de celui qui partageait sa vie hante désormais ses pas. Vous l'aurez compris, Lisey va devoir composer avec la résurgence de sombres souvenirs passés. Quand elle se lancera sur la piste du monde parallèle inventé par son époux, les frontières entre fiction et réalité se brouilleront plus que jamais...

Histoire de Lisey ©Apple TV+

Histoire de Lisey se base sur une œuvre de Stephen King, qui signe les huit épisodes de la première saison du programme. À sa sortie, l'ouvrage a largement convaincu la critique et les lecteurs.

À l'origine

King reconnaît d'ailleurs que ce livre a une résonance particulière pour lui : en 2003, le romancier parvient à vaincre la double pneumonie qui menaçait son existence. Alors qu'il rentre chez lui, il réalise que son bureau a été repeint. Ses affaires se trouvent dans des cartons. L'écrivain raconte avoir alors pensé que la pièce ressemblerait à cela à sa mort. Marqué par ce constat, il imagine alors tout ce que devra faire son épouse, Tabitha, quand le funeste jour viendra. Histoire de Lisey est donc né de la réflexion de King, lui conférant un caractère des plus intimes. Le roman est dédié à sa femme, et on comprend pourquoi l'auteur a tenu à l'écrire lui-même pour l'écran.

Une équipe prestigieuse

À la réalisation d'Histoire de Lisey, on retrouve Pablo Larrain (Jackie), qui officie également comme producteur aux côtés de King. Il est accompagné à la production d'un grand nom du cinéma fantastique, à savoir JJ Abrams (Star Trek).

Pour ce qui est du casting, c'est Julianne Moore (Still Alice) qui campe l'héroïne de l'histoire. Malgré plusieurs apparitions sur le petit écran, la comédienne n'avait pas incarné le personnage principal d'une série depuis bien longtemps. L'actrice semblait décidée à rattraper son retard, puisqu'on devait la retrouver dans un thriller mafieux réalisé par David O. Russell (Happiness Therapy). Pour l'occasion, la star à la chevelure flamboyante devait partager l'écran avec - entre autres - Robert de Niro. Cependant le projet date de plusieurs années maintenant et ne semble pas avoir avancé...

Histoire de Lisey ©Apple TV+

Dans le rôle de son défunt époux, Clive Owen, avec lequel elle partageait en 2006 l'affiche du film de Timothy J. Sexton et Alfonso Cuarón, Les Fils de l'homme. Pour l'anecdote, ils jouaient aussi un couple dans le long-métrage du cinéaste mexicain oscarisé. C'est Joan Allen (The Family) qui interprète la sœur malade de l'héroïne, Amanda. Dane DeHaan (A Cure for Life) est pour sa part le jeune homme obsédé par l'œuvre du mari de Lisey. Jennifer Jason Leigh (Les 8 Salopards), Ron Cephas Jones (This Is Us) et Sung Kang (Star Wars : Obi-Wan Kenobi) complètent le casting de la première saison du programme.

Lisey survivra-t-elle aux dangers qui rôdent autour d'elle ? Vous pourrez le découvrir à partir du 4 juin, en exclusivité sur Apple TV+ !