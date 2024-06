House of the Dragon saison 2 : quand et où voir les nouveaux épisodes ?

Après deux ans d'attente, "House of the Dragon" est enfin de retour avec une saison 2 composée de huit épisodes. Découvrez les dates de diffusion de chaque épisode.

House of the Dragon est de retour !

L'attente aura été longue pour les fans d'House of the Dragon. Alors que la saison 1 avait été diffusée il y a quasiment 2 ans (à partir du 21 août 2022), la saison 2 arrive enfin sur nos écrans. Le premier spin-off de Game of Thrones avait été impacté par les grèves à Hollywood. Mais cette attente s'explique aussi par la volonté des créateurs de proposer un programme grandiose qui nécessite une longue production. Cela valait le coup pour le premier chapitre, qui a été un énorme succès. Et on s'attend à ce que le public soit encore au rendez-vous pour suivre l'histoire tumultueuse de la dynastie Targaryen.

Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon, qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones, débutait avec le déclin du Roi Viserys (Paddy Considine), mais qui continua de régner quelques années. Le temps pour sa fille Rhaenyra (Emma D'Arcy) de grandir et d'être pressentie pour lui succéder. Mais c'était sans compter sur certains conseillers, comme Otto Hightower (Rhys Ifans), qui s'arrangea pour mettre à sa place sur le trône son demi-frère Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney). Un événement qui déclencha la guerre entre le clan des verts, mené par Alicent Hightower (Olivia Cooke), et celui des noirs de Rhaenyra et Daemon Targaryen (Matt Smith).

Les dates de diffusion des épisodes de la saison 2

House of the Dragon s'annonce encore riche en émotions, et devrait faire pleurer dès le début. Malheureusement, pour cette saison 2, il faudra se contenter de seulement 8 épisodes, contre 10 pour la saison 1. Et pour les découvrir, il ne sera pas possible de les enchaîner avant deux mois. Contrairement à Netflix qui a pour habitude de mettre en ligne tous les épisodes d'un coup, ou même de Prime Video qui a proposé trois épisodes de The Boys saison 4, Max, de son côté, diffusera un épisode d'House of the Dragon par semaine. Ainsi, c'est dès ce 17 juin à partir de 3 heures du matin que l'épisode 1 de la saison 2 sera disponible sur ce nouveau service de streaming, disponible en France depuis le 11 juin. Voici toutes les dates à retenir :

Épisode 1 - 17 juin

Épisode 2 - 24 juin

Épisode 3 - 1er juillet

Épisode 4 - 8 juillet

Épisode 5 - 15 juillet

Épisode 6 - 22 juillet

Épisode 7 - 29 juillet

Épisode 8 - 5 août

Pour suivre House of the Dragon, il est possible de vous abonner directement au service de streaming Max, ou de passer par Prime Video ou Canal+. Pour plus d'informations sur la plateforme, retrouvez tous les détails dans notre article.