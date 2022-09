House of the Dragon : découvrez les détails cachés du générique

Découvrez le sens caché du générique de la série "House of the Dragon", préquel de "Game of Thrones" qui raconte la guerre de succession dans la dynastie Targaryen.

House of the Dragon : le retour à Westeros

Après huit saisons passées au sommet de sa popularité, Game of Thrones s'est terminée le 19 mai 2019 dans un grand final qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Trois ans plus tard, HBO nous a renvoyés à Westeros avec House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, qui se déroule près de deux siècles avant les événements de la série phare.

Daemon Targaryen (Matt Smith) - House of the Dragon © HBO

Diffusée depuis du 22 août dernier, elle suit les prémices de la guerre de succession à laquelle s'est livrée la dynastie Targaryen et qui a conduit à sa perte. Les premiers épisodes dévoilent le roi Viserys I (Paddy Considine) qui choisit sa fille unique Rhaenyra (Milly Alcock) comme héritière légitime du trône de fer. Un choix qui ne fait pas que des heureux auprès de son entourage, notamment le frère du roi, Daemon (Matt Smith). Les graines de la discorde sont plantées et le reste de la série (dont une saison 2 vient d'être officialisée) promet d'être haletant.

Un générique comme arbre généalogique

Le premier épisode d'House of the Dragon avait étonné les fans car il ne possédait pas de générique (pour une bonne raison). Mais le deuxième épisode, diffusé le 29 août dernier, a corrigé le tir. Reprenant le thème phare de la série-mère, le nouveau show a dévoilé un générique dans la même veine que le précédent, et qui renferme des détails cachés.

En effet, comme révélé dans le tweet ci-dessous, les différents symboles représentent un membre de la famille Targaryen. À commencer par le plus célèbre d'entre-eux : Aegon le Conquérant. C'est ce dernier qui fut le premier à s'asseoir sur le trône de fer après avoir conquis six des sept couronnes durant la Conquête, aidé de ses deux soeurs/épouses Visenya et Rhaenys. Il était également le fondateur de la dynastie des Targaryen.

On peut remarquer que lorsque le sang déborde du symbole, cela signifie que la personne représentée est morte.

Ce générique dévoile donc l'arbre généalogique des Targaryen, qui va d'Aegon I aux personnages présentés dans House of the Dragon. Une façon d'y voir un peu plus clair dans cette famille où de nombreux prénoms reviennent plusieurs fois.

À noter que le symbole représentant Rhaenyra (1min28) symbolise le collier que lui offre Daemon dans le premier épisode.