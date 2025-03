House of the Dragon : enfin la nouvelle que l’on attendait sur la saison 3 !

Neuf mois après la sortie du dernier épisode de la saison 2 de "House of the Dragon", la nouvelle que l’on voulait apprendre concernant la suite de la série vient enfin de tomber.

Les fans attendent la suite de House of the Dragon

Premier spin-off de Game of Thrones à avoir été dévoilé, House of the Dragon a dévoilé ses premiers épisodes en 2022. La série s’intéresse à la famille Targaryen, à une époque où elle règne sur le Royaume des Sept Couronnes. Toutefois, les dissensions au sein de ses membres concernant la succession au Roi Viseris vont bouleverser l’équilibre de la famille, jusqu’à précipiter sa chute.

House of the Dragon a suivi les traces de sa grande sœur en devenant à son tour un énorme carton pour HBO. Des millions de téléspectateurs ont suivi ses deux premières saisons. Désormais, ils sont impatients de découvrir la suite. Or, une nouvelle que l’on attendait depuis un moment sur les nouveaux épisodes vient enfin de tomber.

Le tournage va enfin débuter

La deuxième saison de House of the Dragon a dévoilé son dernier épisode en juin 2024. Soit il y a neuf mois. Pourtant, le tournage de la troisième saison n’a toujours pas commencé. Comme le rapporte Gold Derby, durant un récent panel consacré à la série, le showrunner Ryan Condal a révélé que les prises de vues allaient enfin débuter :

On commence dans quelques semaines.

Le tournage de la troisième saison du show devrait être assez long. Tout comme le processus de post-production. Les nouveaux épisodes ne seront donc peut-être pas prêts pour 2025. Mais on peut espérer pouvoir les découvrir au plus tard en 2026.

Un troisième chapitre « encore plus énorme » que le deuxième

Ryan Condal a aussi tenu des propos alléchants sur la nouvelle saison de House of the Dragon. Il a promis que si la deuxième était « énorme », la troisième serait « encore plus énorme, à bien des égards ». Il a expliqué que les nouveaux épisodes adapteraient « quatre événements majeurs des livres ». Il a aussi teasé un épisode un peu différent, qui se concentrerait largement sur les personnages de la série plutôt que sur des scènes d’action spectaculaires.

Comme expliqué en août 2024, House of the Dragon a d’ores-et-déjà été renouvelée pour une quatrième saison. En revanche, il s’agira de la dernière de la série. Ailleurs dans l’univers de Game of Thrones, un autre spin-off sera dévoilé cette année.

Il s’agira de A Knight of the Seven Kingdoms, une nouvelle série sur les deux personnages surnommés « Dunk » et « Egg ». En janvier dernier, George R.R. Martin a d’ailleurs eu des propos très élogieux sur ce nouveau show. Si l’on sait qu’il sortira cette année, celui-ci n’a pas encore de date de sortie précise.