Le grand final de "House of the Dragon" saison 1 se dévoile avec une bande-annonce. L'épisode 10 promet du lourd avec de nombreux dragons impliqués. Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 9, SPOILERS !

Précédemment dans House of the Dragon

House of the Dragon n'a pas cessé de nous éblouir ces dernières semaines et de mettre nos nerfs à rude épreuve. Lors de l'épisode 8, on voyait la famille Targaryen se réunir et faire un semblant de paix aux côtés d'un Viserys plus faible que jamais. Seulement dans un dernier souffle avant de passer l'arme à gauche, le roi, pensant s'adresser à sa fille Rhaenyera et non Alicent, évoque le rêve d'Aegon le Conquérant. De cela né un quiproquo aux graves conséquences, puisque dès lors Alicent pense que son époux lui demande de mettre leur fils Aegon sur le trône, et non plus Rhaenyera.

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) - House of the Dragon ©HBO

L'épisode 9 a alors permis de révéler le vrai visage des conseillers du roi, dont Otto, qui ont depuis longtemps comploté dans le but de mettre Aegon sur le trône et d'éliminer Rhaenyera. Cette dernière n'est évidemment pas au courant de ce qui se trame durant cet épisode, et le couronnement d'Aegon peut avoir lieu.

C'était sans compter sur Rhaenys Targaryen, qui jusqu'au bout soutient la décision de Viserys et fait une entrée (et sortie) fracassante sur son dragon Meleys. Une conclusion qui ouvre vers un épisode final qui nous fera enfin entrer dans la "Danse des Dragons", la guerre civile qui oppose le can de Rhaenyra et celui d'Aegon dans l'œuvre de George R.R. Martin.

Au programme de l'épisode 10

Comme chaque semaine, HBO a dévoilé la bande-annonce du prochain épisode. Dans la vidéo (en une d'article), on peut voir dans un premier temps Rhaenys prévenir Rhaenyera de ce qui l'attend et du danger qu'encourent ses enfants. Car si elle refuse de plier le genou et jurer allégeance au "roi Aegon", elle sera tout simplement éliminée. Mais ni elle ni Daemon ne compte se laisser faire.

House of the Dragon ©HBO

On peut ainsi entrevoir les prémices de la guerre, et le conseil de Rhaenyera préparer une contre-attaque. On nous promet du lourd et de grandes oppositions avec des... Dragons !

L'épisode 10 d'House of the Dragon sera disponible sur OCS lundi 24 octobre.