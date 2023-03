House of the Dragon : la saison 2 pourrait être plus courte que la première

Alors que la production de la saison 2 de "House of the Dragon" va débuter, celle-ci pourrait être composée de moins de dix épisodes. Une réduction frustrante pour les fans de la série HBO.

House of the Dragon : patience pour la saison 2

House of the Dragon a été le grand succès télévisuel de l'année 2022. Peu de temps après la diffusion de la saison 1, HBO a renoué avec le succès avec The Last of Us. Nul doute que la chaîne américaine tient là deux shows majeurs pour les années à venir. Mais il va falloir s'armer de patience pour pouvoir découvrir la suite. Les saisons 2 de ces deux séries prennent du temps à être produite et HBO ne veut pas aller trop vite pour privilégier la qualité.

Aux dernières nouvelles, les prochains épisodes d'House of the Dragon pourraient arriver en juin 2024. Soit près de deux ans après la diffusion du premier épisode (le 21 août 2022). Pas de quoi ravir les fans, même si on se doute que c'est pour la bonne cause. Par contre, une autre "mauvaise nouvelle" est tombée via Deadline. Le média américain annonce que cette saison 2 sera plus courte que la précédente.

Moins d'épisodes, mais trois ou quatre saisons à prévoir

Ainsi, on passerait de dix épisodes en première saison, à "seulement" huit. Pourtant, il semblerait que le plan initial était d'avoir bel et bien un nouvel "arc de dix épisodes". Mais d'après Deadline, il y aurait eu des réécritures des scénarios. Pas forcément pour réduire le budget conséquent de la série, mais simplement pour construire au mieux l'histoire.

Milly Alcock - House of the Dragon ©HBO

Outre cette réduction, on apprend que la production envisagerait déjà trois ou quatre saisons pour composer le spin-off de Game of Thrones. Ce qui en ferait une série relativement courte en comparaison à Game of Thrones et ses huit saisons. HBO aurait donc une vision sur le long terme et ne réfléchirait plus saison par saison. Deadline insiste sur le fait que, de cette manière, la production peut envisager une écriture des scripts plus tôt. Mais également pour la composition du casting. Il se pourrait donc qu'une saison 3 soit confirmée très prochainement, avant même la diffusion de la saison 2.