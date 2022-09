House of the Dragon : la série perd un membre important de son équipe !

"House of the Dragon" cartonne depuis la diffusion du premier épisode. Une saison 2 a déjà été confirmée, mais celle-ci se fera sans Miguel Sapochnik, le co-showrunner de la série, qui avait également réalisé des épisodes de "Game of Thrones".

Un showrunner en moins pour House of the Dragon

Tout va bien pour HBO en ce moment. La chaîne américaine a lancé House of the Dragon, le très ambitieux préquel de Game of Thrones centré sur la famille du roi Viserys Ier Targaryen. Une série évidemment attendue et sur laquelle les moyens ont été mis. Autant dire que les producteurs derrière pouvaient avoir une petite pression. Et on imagine qu'ils attendaient avec autant d'impatience que de crainte les retours. Mais ces derniers ont été plus que positifs. Les deux premiers épisodes ont réuni chacun environ 10 millions de spectateurs rien qu'aux Etats-Unis. Un score impressionnant qui s'accompagne de bonnes critiques de la part de la presse (dont la notre).

Résultat, House of the Dragon n'a pas tardé à être renouvelée pour une saison 2. On s'y attendait étant donné l'engouement qu'on sentait grandir avant même la diffusion. Mais ce renouvellement officiel est tout de même rassurant.

House of the Dragon ©HBO

Raison de plus pour s'étonner de cette dernière information sur la série qui vient de tomber : le départ de Miguel Sapochnik, showrunner d'House of the Dragon et réalisateur de trois épisodes de la première saison. D'après Deadline, Sapochnik, qui avait travaillé pendant trois ans sur le développement du show, a conclu un deal avec HBO pour proposer de nouveaux projets à la chaîne. Il restera tout de même proche du préquel de Game of Thrones et continuera de travailler avec la production, mais à un poste non précisé.

Ryan Condal en solo et un ancien réalisateur de GOT de retour

Qu'on se rassure, Miguel Sapochnik n'était pas le seul à diriger House of the Dragon, mais co-showrunner avec Ryan Condal. Ce dernier va donc reprendre la suite de la série en solo. On apprend également le retour d'Alan Taylor, un ancien réalisateur de Game of Thrones. Celui-ci aura plusieurs épisodes d'House of the Dragon à mettre en scène à partir de la saison 2, et officiera également comme producteur exécutif. Deux personnalités adoubées par Sapochnik, qui a expliqué dans une déclaration son désir de s'atteler à d'autres projets :

C'était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c'est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement. De plus, je suis profondément rassuré de savoir qu'Alan Taylor rejoindra la série. C'est quelqu'un que je connais et que je respecte depuis longtemps, et je pense que la série ne pourrait être entre de meilleures mains. Je suis très heureux de continuer à faire partie de la famille d'HBO et d'House of the Dragon, et je souhaite à Ryan Condal et à son équipe du succès et le meilleur pour la saison 2 et au-delà.

Miguel Sapochnik

Le reste de l'équipe reste inchangé. On peut donc espérer que la série ne perde pas en qualité lors de sa deuxième saison. Il est encore bien trop tôt pour savoir si cette décision ne sera pas préjudiciable à House of the Dragon. D'ici là, on profitera encore du travail de Miguel Sapochnik sur les prochains épisodes, à commencer par le troisième diffusé le 5 septembre sur OCS et qui s'annonce encore une fois impressionnant.