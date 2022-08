House of the Dragon : une grande bataille arrive dans l'épisode 3

Alors que le second épisode de "House of the Dragon" vient d'être mis en ligne, HBO dévoile déjà la bande-annonce de l'épisode 3. On nous promet un grand spectacle avec une bataille monumentale. Attention, spoiler sur les deux premiers épisodes.

Un début monstrueux pour House of the Dragon

House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, a commencé sa diffusion depuis le 22 août, et déjà HBO a annoncé son renouvellement pour une saison 2. Disponible sur OCS en France, la série compte pour le moment deux épisodes qui ont réservé des surprises au public. Alors qu'on découvrait dans le premier épisode le roi Viserys Ier Targaryen, sa fille Rhaenyra et son frère Daemon, cet épisode 1 a surtout été marqué par la mort tragique de l'épouse du roi après une scène d'accouchement terriblement violente. Une séquence choquante sur laquelle est revenu le réalisateur Miguel Sapochnik. Après quoi Rhaenyra nous a offert un "Dracarys" digne de Daenerys.

House of the Dragon ©HBO

Dans l'épisode 2, diffusé ce 29 août, le roi a dû prendre une décision compliquée. Alors qu'autour de lui tous s'attendent à ce qu'il prenne une nouvelle femme, lui, aimerait pouvoir faire son deuil tranquillement. On le pousse alors vers une enfant, la fille de sa cousine Rhaenys, mais au dernier moment, il choisit Alicent Hightower, la fille de la Main du roi et meilleure amie de Rhaenyra. Une décision forcément difficile à accepter pour son héritière.

Au programme de l'épisode 3

House of the Dragon va se poursuivre dès la semaine prochaine avec un épisode 3 qui sera toujours aussi marquant. Pour la promotion de ce prochain volet, HBO a dévoilé une bande-annonce qui donne le ton. Comme on peut le voir dans la vidéo (en une d'article), une grande bataille impliquera Daemon. Un vrai spectacle visuellement très impressionnant qui arrivera après un petit bon dans le temps.

En effet, quelques années séparent les épisodes 2 et 3. On le comprend avec la présence d'Aegon, le "premier fils du roi". L'enfant pourrait alors remettre en cause le statut d'héritière de Rhaenyra, ce qui n'arrangera en rien les rapports conflictuels entre la jeune femme et son père, mais également avec Alicent.

House of the Dragon épisode 3 sera disponible sur OCS à partir du 5 août.