House of the Dragon : le premier teaser du préquel de Game of Thrones est là !

Plus de deux ans après l'arrêt de "Game of Thrones", HBO nous renvoie à Westeros avec la série préquel "House of the Dragon". Découvrez ci-dessus les toutes premières images de ces épisodes qui arriveront en 2022.

House of the Dragon arrive en 2022

HBO vient de mettre en ligne les premières images de House of the Dragon, la série préquel de Game of Thrones qui arrivera en 2022. On y découvre les ancêtres de Daenerys Targaryen, 200 ans avant que cette dernière ne mette à feu et à sang Westeros. Parmi eux, nous retrouvons la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Viserys Targaryen (Paddy Considine) ou encore Daemon Targaryen (Matt Smith).

House of the Dragon © HBO

Toujours basée sur les écrits de George R.R. Martin, et plus particulièrement sur les deux tomes de "Feu et Sang", la série reviendra sur les moments forts de la maison Targaryen, et en particulier sur la guerre de succession de la dynastie, qui a conduit à la fameuse "Danse des dragons".

Des premières images alléchantes

Avec ce premier teaser, HBO nous offre un court aperçu de ce qui nous attend dans House of the Dragon. On découvre le roi Viserys I sur le trône de fer. Et surtout une indication temporelle : la série se déroulera 200 ans avant la fin de Game of Thrones. Donc approximativement en l'an 105, soit deux ans après l'arrivée sur le trône de ce dernier.

House of the Dragon © HBO

C'est durant son règne que les tensions au sein de sa famille se multiplièrent pour déboucher sur la fameuse Danse des dragons. On devrait donc assister dans ces épisodes au début de ces tensions.

Qui dit Targaryen dit bien évidemment dragons. Si nous n'en voyons aucun en action dans ce premier teaser, ils sont toutefois bien présents. Avec cette phrase tout d'abord : dreams didn't make us kings, dragons did (Ce ne sont pas les rêves qui nous ont mis sur le trône, mais les dragons). George R.R. Martin avait déclaré il y a quelques jours qu'il y en aurait 17 au total.

La musique de ce teaser est également très proche de cette de la série mère, et pour cause : c'est Ramin Djawadi, le compositeur star de Game of Thrones, qui l'a signée.