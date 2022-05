House of the Dragon : les dragons débarquent enfin dans la bande-annonce enflammée

L'impatience monte chez les fans de Game of Thrones avec l'arrivée imminente du préquel "House of the Dragon" qui s'intéressera au passé de la famille Targaryen. Et qui dit Targaryen dit évidemment gros dragons. Ces derniers se montrent enfin dans la bande-annonce de la série avant la diffusion du premier épisode prévue pour le 22 août prochain.

House of the Dragon : les dragons se montrent enfin

Le premier teaser de la série House of the Dragon, qui se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, avait laissé les fans sur leur faim. En effet, aucun dragon n'apparaissait à l'horizon. George R.R. Martin avait pourtant dévoilé qu'il y en aurait plus d'une quinzaine ! HBO a rectifié le tir en dévoilant la première bande-annonce du show, puisque deux dragons s'y montrent. Au début, et à la fin de la vidéo.

House of the Dragon © HBO Max

Un nouvel aperçu très alléchant, qui nous rappelle fortement la série-mère, que ça soit à l'énoncée des noms des familles que nous connaissons bien (Targaryen, Stark, Baratheon), ou les notes de musique du générique de Game of Thrones. Pas de doute : nous sommes bien de retour à Westeros ! Et tous les ingrédients semblent réunis pour faire de House of the Dragon le nouveau phénomène venu d'HBO.

Pour rappel, la série reviendra sur les moments forts de la maison Targaryen, et en particulier sur la guerre de succession de la dynastie, qui a conduit à la fameuse "Danse des dragons". Elle est basée sur les deux tomes de "Feu et sang" écrits par George R.R. Martin.

Niveau personnages, on retrouvera la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Viserys Targaryen (Paddy Considine) ou encore Daemon Targaryen (Matt Smith).

Dans la vidéo, on assiste au couronnement d'une jeune Rhaenyra, avec les seigneurs du royaume lui prêtant allégeance. Mais les tensions se multiplient au fil des années, et sa légitimité est mise à rude épreuve lorsqu'on la retrouve quelques années plus tard.

Concernant la date de diffusion, la série sera disponible en France dès le 22 août, sur OCS, en US+24.

En plus de cette première bande-annonce, la chaîne a également partagé les posters mettant en avant les héros de cette nouvelle série :