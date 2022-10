House of the Dragon : l'hommage émouvant de Paddy Considine à Viserys

Dans un long message posté sur son compte Instagram, l'acteur Paddy Considine qui interprète Viserys Targaryen dans "House of the Dragon", a tenu à rendre un hommage vibrant à ce personnage. Il a également levé le voile sur les derniers mots prononcés par le roi à la fin de l'épisode 8. Et ils sont très lourds de sens.

House of the Dragon : le règne de Paddy Considine L'acteur anglais Paddy Considine est présent sur nos écrans depuis plus de vingt ans mais beaucoup de spectateurs l'ont découvert très récemment grâce à son rôle du roi Viserys Targaryen dans la série House of the Dragon. La saison 1 diffusée depuis le 22 août dernier relate les dernières années de son règne, un moment décisif dans l'histoire des Targaryen. Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon © HBO En effet, pour la première fois dans l'histoire de la dynastie, le roi a choisi sa fille comme héritière légitime. Une décision qui n'est pas du goût de tout le monde. C'est à sa mort que la guerre civile appelée "danse des dragons" éclata entre les partisans de sa fille Rhaenyra, et ceux de son fils Aegon. Il s'agit d'un moment charnière puisque c'est suite à cette confrontation sanglante que de nombreux dragons disparurent et que la dynastie s'affaiblit. Atteint d'une mystérieuse maladie, Viserys a décliné devant nos yeux pour apparaître agonisant dans l'épisode 8 diffusé lundi dernier. La prestation bluffante de Paddy Considine a été saluée par les fans. Notamment en raison de la scène poignante où il s'assoit sur le trône de fer pour la dernière fois, pour protéger sa fille Rhaenyra. À bout de force, Viserys a rendu son dernier souffle dans les dernières minutes de l'épisode 8 de House of the Dragon (en laissant un énorme quiproquo en suspens). Il s'agissait donc de la dernière fois que nous apercevions Paddy Considine dans ce rôle. L'hommage vibrant d'un acteur à son personnage Il y a quelques heures, Paddy Considine a posté un long message sur son compte Instagram pour rendre hommage à ce qui sera très certainement le rôle de sa vie. Il remercie les fans pour leurs témoignages, et les créateurs de la série : Je vous remercie pour vos mots adorables. Je ne peux pas répondre à tous mais croyez bien que je les ai lus. C’était une aventure incroyable (…) que je garderai en moi pour toujours. Je souhaite remercier les créateurs pour m’avoir donné la chance et la liberté de créer mon Viserys. Je n’ai jamais autant aimé un personnage. Aemma jusqu'au dernier souffle Dans ce même message, Paddy Considine a également une pensée pour l'actrice Brooke Sian, qui interprétait sa femme Aemma dans l'épisode 1. Il lève à ce propos le voile sur les derniers mots prononcés par Viserys à la fin de l'épisode 8, qui lui étaient bien destinés : Je voudrais envoyer tout mon amour et mon respect pour Brooke Sian qui n’était présente que quelques jours mais qui a changé la trajectoire de mon personnage. Son impact est resté en moi jusqu’au bout, dans mes derniers mots improvisés. Elle était la pièce manquante du puzzle, et elle m’a permis de boucler la boucle. Quand elle est morte, Viserys est mort aussi. C’était une histoire d’amour. C’est le secret que j’ai gardé avec moi. Sa maladie le diminue mais il ne demande pas de traitement. C’est la punition qu’il s’inflige pour avoir laissé sa femme chérie souffrir atrocement dans ses derniers moments. Viserys était un cadeau. Je suis heureux qu’il m’ait trouvé.