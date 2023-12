House of the Dragon saison 2 : HBO dévoile un trailer intense

HBO a enfin dévoilé les premières images de la saison 2 de "House of the Dragon" ! La Danse des Dragons peut enfin débuter en beauté avec les premiers affrontements opposant le clan d'Alicent Hightower et celui de Rhaenyra Targaryen. La vengeance de cette dernière s'annonce terrible. La bande-annonce est disponible ci-dessus.

House of the Dragon : l'avant Game of Thrones

Game of Thrones a été l'une des séries les plus visionnées de l'histoire de la télévision. Véritable poule aux œufs d'or d'HBO, la chaîne américaine n'a pas tardé à poursuivre la saga imaginée par George R.R. Martin avec un premier spin-off sorti en août 2022. Baptisé House of the Dragon, il se concentre sur la chute de l'empire Targaryen, plusieurs siècles avant la naissance de Daenerys.

La première saison nous présentait le roi Viserys Ier, qui décidait, contre toute attente, de nommer sa fille Rhaenyra comme sa successeure au trône de fer. Mais les relations conflictuelles au sein de sa famille, notamment après son mariage avec Alicent Hightower, ont fait naître les racines de la future guerre de succession au sein du clan, plus communément appelée "La Danse des Dragons".

La première saison posait les bases de cet affrontement sanglant à venir entre le clan de Rhaenyra, et celui d'Alicent. La seconde saison nous plongera pleinement dans cette guerre qui conduira à la chute de la dynastie Targaryen et à la mort de leurs dragons.

Un premier trailer qui donne le ton

C'est à l'occasion de la CCXP, la Comic Con se déroulant à Sao Paulo au Brésil que HBO Max a dévoilé les toutes premières images de la saison 2 de House of the Dragon.

Sans surprise, on assiste aux premiers affrontements sanglants opposant le clan des verts (Alicent) et celui des noirs (Rhaenyra).

Le clan des verts se prépare à l'affrontement - House of the Dragon saison 2 © HBO Max

Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon se terminait par un plan sur le regard plein de rage de Rhaenyra Targaryen, qui apprenait que son fils avait été tué par le dragon d'Aemond Targaryen, son demi-frère, du clan d'Alicent. On comprenait alors qu'elle déciderait de se venger coûte que coûte, avec l'aide de son époux Daemon Targaryen, de la pire des manières possibles.

Quant au trône de fer, c'est Aegon II Targaryen qui s'en était emparé après la mort de Viserys (et un gros quiproquo). Rhaenyra, l'héritière légitime, désignée par le roi Viserys, a donc toutes les raisons de le réclamer.

House of the Dragon saison 2 sera diffusée à l'été 2024. On a déjà hâte de retrouver les dragons !