Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 320 à 324)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 324 de vendredi).

Ici tout commence : c'est fini entre Hortense et Mehdi ?

Ces derniers temps, dans Ici tout commence, Hortense s'est montrée de plus en plus agaçante, et c'est le moins qu'on puisse dire vu son insistance envers Mehdi. Cette dernière est obnubilée par son idée de mariage. Elle impose cela à son copain et elle est incapable de voir qu'il n'en a absolument aucune envie. La jeune apprentie se montre hermétique à toutes les objections de Mehdi. Tout le monde sait qu'Hortense est très têtue, mais cette fois-ci, elle a du mal à lâcher le morceau. Heureusement (et grâce à la patience de Mehdi) elle finit par comprendre que ce mariage n'est pas une très bonne idée.

À notre plus grande surprise, la jeune femme finit par accepter, mais sa réaction est inattendue. D'habitude si enjouée et fleur bleue, Hortense se braque et fond en larmes devant Mehdi. Nous savions que leur couple battait de l'aile en ce moment, mais pas au point que la belle blonde mette fin à leur histoire ! C'est le cœur gros que l'on assiste à la fin de ce couple si pétillant... Mais après de gros sanglots et une véritable explication, Mehdi a décidé de ne pas lâcher l'affaire, pour notre plus grand plaisir. Il va devoir relever un très gros challenge pour reconquérir sa belle : organiser la plus "dingue" des Saint-Valentin.

Bye bye Maxime...

Cette semaine était lourde de sens pour tous les fans d'Ici tout commence. Clément Rémiens qui campe depuis des années déjà le personnage de Maxime a annoncé il y a peu qu'il allait quitter le feuilleton. Eh bien, ça y est, ce moment tant redouté est arrivé. C'était la dernière semaine de Maxime à l'institut Auguste Armand. Pour ce faire, le jeune apprenti a remporté le concours et une place de chef dans le restaurant de Michel Sarran qui se trouve à San Francisco. Il ne pouvait donc pas passer à côté de cette si belle opportunité. Sans surprise, son départ a évidemment fait rager le chef Teyssier.

Tous ses amis lui ont préparé une belle fête surprise pour son départ. Le jeune homme a donc fait un beau discours émouvant. Il faut dire que c'est vraiment l'un des personnages phare qui se retire de la série. Il a formé un couple emblématique avec Salomé, et bien qu'ils soient séparés, ces derniers se sont échangés un dernier baiser et une nuit d'amour avant qu'il s'en aille. Son départ aura forcément des conséquences. Fidèle à lui-même, Maxime est resté bon et gentil du début à la fin. Tout est bien qui finit bien...

Maxime (Clément Rémiens) - Ici tout commence ©TF1 Production

Clotilde vs Laetitia

Cette semaine a été riche en rebondissements pour la cheffe Clotilde Armand. Entre la tromperie de son mari, leur rupture et les rumeurs qui circulent à l'institut, la cheffe n'est pas épargnée. Guillaume est très amoureux de Laetitia et c'est pour cela qu'il a choisi de s'installer chez elle et de faire un break avec Clotilde. Une vraie bataille se met en place entre les deux femmes. Mais c'était sans compter sur une annonce, vraiment inattendue !

Après avoir fait un malaise en plein cours, Clotilde fait un test de grossesse qui s'avère être positif. Alors ça, on ne s'y attendait pas et Guillaume non plus d'ailleurs. S'en est suivi des jours d'hésitations pour le proviseur. Lui qui a toujours voulu avoir un deuxième enfant, finit donc pas faire un choix et décide d'élever l'enfant avec Clotilde. Mais, c'était sans compter sur le rebondissement final : Clotilde n'est pas enceinte. Le test de grossesse était un faux positif alors on ne sait plus vraiment que penser de cette histoire...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.