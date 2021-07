Ici tout commence et Demain nous appartient : les épisodes du 2 juillet déprogrammés

Pour la deuxième fois cette semaine, les épisodes de "Ici tout commence" et "Demain nous appartient" sont déprogrammés et laissent place à l'Euro 2021. Comment les regarder ?

Ici tout commence et Demain nous appartient : place à l'Euro 2021 !

Une nouvelle fois cette semaine, les feuilletons quotidiens Ici tout commence et Demain nous appartient laissent place à l'Euro 2021. En effet, pour diffuser les quarts de finale Espagne-Suisse ce vendredi 2 juillet, TF1 bouleverse ses programmes. Les fans de football ont la part belle, contrairement aux fidèles des deux séries. Place au sport donc, les épisodes inédits de Ici tout commence et Demain nous appartient ne seront pas diffusés.

Que les fans se rassurent, des séances de rattrapage sont prévues ! En effet, les épisodes manqués seront programmés le lundi 5 juillet, ainsi que le mardi 6 juillet. Pour éviter tout décalage dans les intrigues, la chaîne diffusera lundi à 18h l'épisode 175 de Ici tout commence, qui sera suivi par deux épisodes de Demain nous appartient.

Mardi 6 juillet, on inverse les rôles, et on retrouve à partir de 18 h également, deux épisodes de Ici tout commence. Après cela, direction Sète et place à Demain nous Appartient avec l'épisode 963 qui sera diffusé à 19h10 sur TF1. Autrement, pour les plus impatients, les épisodes seront disponibles en avant-première sur la plateforme Salto.

Ce qui nous attend

(Attention SPOILERS)

En ce qui concerne les épisodes de Ici tout commence, Kelly va prendre des risques pour aider Lionel, malheureusement pour elle, il ne semble pas qu'elle ait pris la bonne décision... Concernant le couple Lisandro et Anaïs, la jeune femme se met beaucoup la pression et semble de moins en moins à l'aise. Leur couple va-t-il durer ? Dans l'épisode de mardi, Jérémy va prendre une décision très importante qui offusque sa mère. Le chef Teyssier quant à lui, en a plus qu'assez de la révolte de ses étudiants, il est prêt à faire du chantage.

Anaïs (Julie Sassoust) - Ici tout commence ©TF1 Production

Du côté de Demain nous appartient, Sacha va échafauder un plan pour quitter Sète. Évidemment, sa famille ne se doute de rien, même pas sa femme. Ce sera également l'occasion de découvrir les parents de William qui arrivent enfin à Sète (pour son plus grand plaisir).

Les parents de William - Demain nous appartient ©TF1 Production

Solenne, quant à elle, se remet petit à petit de son opération. La jeune fille va vite déchanter quand elle va apprendre tout ce que sa famille lui cache. Dans l'épisode de mardi, Juliette doit s'absenter et laisse les enfants seuls. Gaspard est aux anges, mais Océane a un mauvais pressentiment. En parallèle, Souleymane va s'en prendre à Noa.