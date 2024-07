Une star d’Indiana Jones 5 rejoint le prestigieux casting de The Morning Show

La distribution de la suite de "The Morning Show" ne cesse de s’étoffer. Après plusieurs acteurs de renom, un nouveau comédien vient d’ajouter son nom au casting de la quatrième saison de la série.

The Morning Show, une série au casting impressionnnant

Lancée en 2019, The Morning Show s’intéresse aux coulisses d’une émission de télé matinale aux États-Unis. Plus particulièrement, on y suit deux femmes, Alex Levy et Bradley Jackson. Celles-ci tentent d’atteindre leurs objectifs tout en devant gérer les difficultés de leur vie personnelle. Ces deux femmes font partie d’une équipe au sein de laquelle les tensions font rage à cause de l’ego, l’ambition ou la quête du pouvoir de chacun.

The Morning Show est notamment réputée pour son casting impressionnant. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon incarnent respectivement Alex Levy et Bradley Jackson. Au fil des saisons, on a aussi pu y voir Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup ou encore Mark Duplass. La série prépare désormais sa quatrième saison. Or, un nouvel acteur vient de rejoindre une distribution qui s’était déjà étoffée de plusieurs noms clinquants.

Boyd Holbrook sera dans la saison 4

Variety nous apprend ainsi que Boyd Holbrook a signé pour apparaître dans le quatrième chapitre de The Morning Show. Le comédien est notamment connu pour avoir joué dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, titulaire du rôle de Klaber. Avant cela, il avait prêté ses traits à Steve Murphy dans Narcos.

Boyd Holbrook jouera cette fois un personnage décrit comme "un podcaster et hôte de talk-show populaire et provocateur". Le comédien rejoint donc une distribution de premier rang. Car en plus de ceux déjà présents dans les premières saisons, d’autres acteurs de renom avaient signé avant lui pour jouer de nouveaux personnages dans la suite de la série créée par Michael Ellenberg et Kerry Ehrin.

Marion Cotillard parmi les autres nouveaux acteurs de la série

Comme annoncé début juin, Marion Cotillard jouera également dans la quatrième saison de The Morning Show. En plus d’elle et de Boyd Holbrook, Jeremy Irons, William Jackson Harper et Aaron Pierre seront introduits dans la peau de nouveaux personnages.

La quatrième saison de The Morning Show est actuellement en tournage. On ne sait pas encore quand on pourra la découvrir. En attendant, Boyd Holbrook sera à l’affiche de A Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan signé James Mangold. Il y apparaîtra dans le rôle de Johnny Cash. Le long-métrage n’a pas non plus de date de sortie, mais son réalisateur a laissé entendre il y a quelques jours qu’il pourrait être prêt pour le mois de décembre prochain.