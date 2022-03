Inventing Anna : que pense la vraie Anna de la série Netflix ?

Le début de l'année 2022 a été placé sous le signe de l'arnaque sur Netflix. La plateforme a doublement créé l'événement avec L'Arnaqueur de Tinder et Inventing Anna. Pour le premier, il s'agit d'un documentaire racontant comment un homme a fait croire qu'il était riche afin de soutirer de l'argent à plusieurs femmes. Pour la seconde, on parle de la nouvelle création de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, La Chronique des Bridgerton).

Son scénario s'inspire d'une folle histoire vraie. En l'occurence, celle d'Anna Delvey, une femme originaire de Russie qui a escroqué plusieurs Américains fortunés en se faisant passer pour une personne qu'elle n'était pas. Sous couvert d'une fausse identité, elle a ainsi pu mener une vie de rêve en profitant de l'argent des autres. Bien entendu, pour les besoins de la série, une part de fiction s'est mêlée à la réalité.

Inventing Anna a été un superbe succès au niveau des audiences. Au point de devenir la série en langue anglaise la plus regardée du catalogue Netflix.

Cosmopolitan a pu contacter la vraie Anna Delvey afin de savoir ce qu'elle pensait du show :

Si elle ne nie pas les grandes lignes du scénario - précisons qu'elle a été jugée et condamnée coupable -, l'intéressée considère que certains traits sont accentués. Ce qui ne lui plaît pas forcément. Elle estime, par exemple, qu'elle n'a pas eu d'emprise sur autant de personnes. De plus, elle pense que sa personnalité n'est pas totalement celle que l'on veut nous faire croire :

Je pense que je suis plus consciente de la façon dont je me comporte. Pas tout le temps, mais je ne pense tout simplement pas que je suis si effrontée et sans vergogne.