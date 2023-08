Jennifer Aniston en a marre de la "cancel culture"

À l'affiche de "The Morning Show", Jennifer Aniston a donné son avis sur le phénomène de cancel culture, qui est l'une des thématiques de la saison 1 de la série d'Apple TV+.

The Morning Show : une saison 1 sous fond de #MeToo

Depuis 2019, Jennifer Aniston est l'une des têtes d'affiche de The Morning Show, la série d'Apple TV+. Le programme se déroule au sein d'une matinale télé aux États-Unis. Dans la première saison, l'émission est bouleversée lorsqu'un présentateur est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié. Immédiatement viré, il va devoir être remplacé.

The Morning Show montre alors comment les uns et les autres tentent de se mettre en avant au sein d'un milieu impitoyable où personne ne se fait de cadeau. Surtout, la série a marqué les esprits car elle renvoie clairement au mouvement #MeToo. En effet, The Morning Show s'inspire directement du Today Show et du journaliste Matt Lauer accusé de "comportement sexuel inapproprié" avant d'être renvoyé par NBC.

Jennifer Aniston - The Morning Show ©Apple TV+

Matt Lauer n'est pas un cas unique de ce qu'on appelle désormais la cancel culture. Depuis les révélations de l'affaire Weinstein, on a pu voir des personnalités être accusées d'actes répréhensibles (principalement d'ordre sexuel) et être rapidement mises de côté par les compagnies qui les emploie.

Dans certains cas, cela va plus loin avec une sorte d'effacement de la personne comme ce fut le cas avec Kevin Spacey. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs hommes (puis reconnu coupable), l'acteur avait été remplacé du film Tout l'argent du monde (2017). Même s'il avait déjà tourné de nombreuses scènes avant ces accusations, la production décida de retourner tous ses passages avec Christopher Plummer.

Jennifer Aniston donne son avis sur la cancel culture

Alors que la saison 3 de The Morning Show sera bientôt disponible sur Apple TV+, Jennifer Aniston s'est justement exprimée sur ce phénomène de cancel culture, dans une interview donnée au Wall Street Journal (via Deadline). Et la comédienne estime visiblement que tous les cas ne doivent pas être traités de la même manière et que la cancel culture est devenue un problème.

J'en ai assez de la cancel culture. Je vais probablement me faire cancel en disant ça d'ailleurs. Mais je ne comprends pas... Il n'y a donc aucune rédemption possible ? Je ne sais pas, mais je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier qu'Harvey Weinstein.

Pour Jennifer Aniston, il serait possible de commettre des erreurs et de les réparer, car tout n'est pas à un niveau extrême tel qu'Harvey Weinstein. Elle ne dit pas qui, pour elle, mériterait une rédemption. Elle précise cependant par la suite n'avoir jamais subi de harcèlement de la part d'Harvey Weinstein, mais qu'elle n'a jamais eu un très bon feeling à son sujet.

Je me souviens qu'il est venu me voir pour me parler d'un film. Et je me souviens d'avoir consciemment demandé à une personne de rester dans ma caravane.

La cancel culture est un débat complexe sur lequel chacun aura son opinion. Il est en tout cas intéressant de voir Jennifer Aniston prendre une position claire sur le sujet, quitte à risquer d'être "à son tour cancel" comme elle dit. Un risque a priori minime pour elle...