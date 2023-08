Jessica Chastain : sa relation avec Oscar Isaac n'est plus la même depuis cette série

Alors qu'ils se connaissent depuis plus 20 ans, Jessica Chastain et Oscar Isaac ont vu leur amitié changer après le tournage de la série "Scenes from a Marriage" (2021).

Jessica Chastain et Oscar Isaac, un duo glamour

Jessica Chastain et Oscar Isaac se connaissent depuis longtemps. En 2014, ils jouaient un couple à l'écran dans l'excellent A Most Violent Year de J. C. Chandor. Mais avant cela l'acteur et l'actrice ont développé une forte amitié, qui dure maintenant depuis une vingtaine d'années. Tous les deux se connaissent donc très bien et on a pu les voir particulièrement proches lors de la promotion de la série Scenes from a Marriage (2021), remake de Scènes de la vie conjugale (1975) d'Ingmar Bergman.

Et alors que les réseaux sociaux s'étaient enflammés en les voyant sur le tapis rouge de la Mostra de Venise, Jessica Chastain avait affirmé qu'il ne s'agissait que d'amitié et rien de plus - tous les deux sont d'ailleurs mariés.

Dans cette mini-série HBO, Jessica Chastain et Oscar Isaac jouent un couple dont le mariage bat de l'aile et qui va se déchirer. L'approche est particulière car elle propose une analyse froide et réaliste de l'évolution de leur relation. Il revient alors aux deux interprètes de se livrer énormément. Et si leurs performances ont été suffisamment notables pour qu'ils soient tous les deux nommés aux Golden Globes 2022, cela a eu des conséquences directes sur leur relation personnelle.

"Notre amitié n'a plus jamais été la même"

C'est dans un portrait de Vanity Fair que Jessica Chastain est revenue sur son expérience de Scenes from a Marriage. Elle explique que la série a été "très difficile à tourner" pour Oscar Isaac et elle. À tel point qu'ils ont dû s'éloigner l'un de l'autre après le tournage.

Scenes From a Marriage a été très difficile. J'adore Oscar, mais la réalité est que notre amitié n'a plus jamais été la même après cela. Nous allons nous en sortir. Mais après cela, je me suis dit que j'avais besoin de souffler un peu. Il y avait tellement de "Je t'aime, je te déteste" dans cette série.

Jessica Chastain et Oscar Isaac - Scenes from a Marriage ©HBO

La comédienne aurait donc pris un peu de distance avec son ami de longue date. On risque alors de ne pas les revoir tout de suite ensemble à l'écran. Ils n'ont d'ailleurs pour le moment pas de projet en commun.

La série Scenes from a Marriage est actuellement disponible avec le Pass Warner de Prime Video.