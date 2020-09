Joe Exotic : la série avec Nicolas Cage est pour Amazon

L'histoire délirante de Joe Exotic a été mise en lumière dans la série "Tiger King" sur Netflix. Un autre programme télé sur le même sujet se prépare, avec un scénario de fiction et Nicolas Cage dans le rôle principal. Une promesse qui ne peut que nous séduire, comme elle vient de le faire avec Amazon.

L'incroyable histoire de Joe Exotic

Certaines histoires sont si folles qu'on les pense sorties d'un scénario. Celle complètement barrée de Joe Exotic est pourtant bien réelle. Ce qui la rend encore plus forte. L'homme a été découvert par le grand public dans la série Tiger King sur Netflix. Une diffusion en début d'année 2020, au moment du confinement, qui a amplifié le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a fait que parler de cette affaire criminelle loufoque. Derrière le pseudo, il y a Joseph Maldonado-Passage, le fondateur et gérant d'un zoo tout particulier. Se présentant comme un ami des félins, il a été accusé par la suite de maltraitante animale. Ce n'est pas la seule plainte qui plane au-dessus de sa tête car il a aussi été reconnu coupable de tentative d'assassinat. Sa rivale, Carole Baskin (qui a tenté de dénoncer ses pratiques), était sur ses côtes. Joe Exotic a tenté de la faire tuer, sans y parvenir. Aujourd'hui, il est toujours enfermé en prison.

Le dossier a fait grand bruit suite à la diffusion sur Netflix de la série, à tel point que le président Donald Trump s'est exprimé sur le sujet. On n'en a pas terminé avec Joe Exotic, une autre création pour la télévision est en préparation. Elle sera scénarisée et nous expliquera le passé de l'homme à la coupe mulet. Pour une figure aussi délirante, il fallait un acteur qui n'a pas peur de se mouiller : l'indéfinissable Nicolas Cage.

The Hollywood Reporter nous apprend que le projet initié par CBS TV Studios et Imagine Entertainment a trouvé son diffuseur. C'est sur Amazon Prime Video que l'on pourra suivre les huit épisodes. Dan Lagana sera showrunneuse de cette série fictionnée qui devrait compléter ce qu'on a découvert sur Netflix. Joli coup pour le service vidéo de la célèbre marque, qui surfe sur le succès d'un de ses concurrents en ayant des arguments pour se différencier.

Nicolas Cage, choix parfait ?

Quand on veut décrire Nicolas Cage et sa carrière, on finit vite par ne plus avoir les mots justes. L'acteur qu'il était dans les années 80/90 s'est envolé et il faut se tourner vers des DTV miteux pour continuer de suivre son actualité. Par miracle, il fait parfois quelques choix notables comme Mandy ou Colour out of Space. De manière générale, on a plutôt tendance à se moquer de lui pour ses apparitions dans des navets qui n'ont ni queue ni tête. Ça ne semble pas le gêner et il insiste dans ce sens, se construisant une sorte de légende. À croire qu'il vit sur une autre planète. Sur ce point, on fait rapidement la comparaison avec Joe Exotic.

On ne voit pas pourquoi il aurait du mal à retranscrire sa folie tant elle ne lui est pas si inconnue. Même physiquement, il peut entrer parfaitement dans le rôle - les expériences capillaires ne lui font pas peur. Pour cette série, ça sera la première fois qu'il décroche un rôle principal à la télévision. Les félins, ça le connaît, puisqu'il s'est frotté à eux dans le nanar Primal. Si on trouve le choix de Nicolas Cage cohérent, il ne fait pourtant pas l'unanimité auprès du public.