Une nouvelle série John Wick est en préparation

En plus des projets déjà prévus, Lionsgate a décidé de lancer une nouvelle série basée dans l’univers de l’une de ses franchises les plus populaires, "John Wick".

John Wick, d’un film au scénario classique à une franchise ultra-populaire

Lorsque John Wick est sorti, en 2014, ses créateurs n’imaginaient peut-être pas qu’il rencontrerait autant de succès. Et qu’il lancerait une longue franchise. Le film nous introduisait à un ancien assassin à la réputation légendaire dans son milieu, qui décide de reprendre du service après que des membres de la mafia russe lui ont volé sa voiture et tué son chien, qui lui avait été offert par sa femme décédée.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan Filmexport

Si la trame de John Wick est classique, son esthétique stylisée et ses scènes d’action impressionnantes ont valu au film de se faire une place de choix dans le registre de l’action. Considéré comme l’un des meilleurs longs-métrages du genre parmi ceux sortis depuis le début des années 2010, il a rencontré un beau succès à sa sortie. Ce qui a poussé Lionsgate à lancer plusieurs suites et spin-offs, certains étant déjà sortis et d’autres en production. Et le studio ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Une nouvelle série pour la saga !

Lionsgate a ainsi décidé de continuer à étendre l’univers de l’une de ses franchises les plus populaires en développant une nouvelle série basée dans l’univers de John Wick. Comme rapporté par Deadline, c’est le vice-président du studio, Michael Burns, qui a révélé cette information. En revanche, il n’a rien dit sur le sujet de cette future série.

Une première série située dans l’univers de John Wick a déjà vu le jour : Le Continental, sur le célèbre hôtel de New York où les assassins du monde entier aiment se rendre. Ses trois épisodes sont disponibles sur Prime Video. Un film spin-off,Ballerina, va aussi être proposé aux fans. Porté par Ana de Armas, il a récemment été repoussé au 4 juin 2025. Et, comme annoncé en mai 2023, un cinquième film va également voir le jour.

Encore d’autres spin-offs après ça ?

En mai 2023, Joe Drake, le désormais ancien président de Lionsgate, avait d’ailleurs affirmé que le studio comptait sortir des spin-offs sur l’univers de John Wick « à une cadence régulière. » En plus de la nouvelle série, de Ballerina et du cinquième opus de la franchise, d’autres spin-offs pourraient donc voir le jour à l’avenir. Cela dépendra sans doute de la réception des trois projets déjà prévus. Si le public est toujours au rendez-vous, la saga pourrait continuer à nous proposer de nouvelles histoires.