Johnny Depp vs Amber Heard : pourquoi la réalisatrice n'a pas voulu interviewer les deux stars

Disponible sur Netflix, "Johnny Depp vs Amber Heard" revient sur le procès qui a opposé les deux acteurs à Fairfax en 2022. Une série qui se penche avant tout sur l'énorme médiatisation de cette bataille judiciaire, ainsi que sur les innombrables réactions qu'elle a provoquées.

Johnny Depp vs Amber Heard : retour sur un procès ultra médiatisé

Après leur divorce en 2016, Amber Heard accuse Johnny Depp de violences conjugales. En 2018, The Sun publie ces accusations et l'acteur poursuit en justice la société éditrice du tabloïd britannique pour diffamation. En novembre 2020, la star de Pirates des Caraïbes perd le procès organisé à Londres, le juge estimant que 12 des 14 incidents rapportés par son ex-compagne et par le journal sont "substantiellement vrais".

Deux ans plus tard débute à Fairfax un deuxième procès, opposant cette fois Johnny Depp à Amber Heard, le comédien accusant l'actrice de diffamation pour son témoignage sur les violences conjugales publié dans le Washington Post en 2018.

Johnny Depp - Johnny Depp vs Amber Heard ©Netflix

C'est sur cette bataille judiciaire ultra médiatisée que le documentaire en trois épisodes Johnny Depp vs Amber Heard se penche. Un programme qui revient sur les sept semaines d'affrontement, au terme desquelles les ex-époux sont tous deux reconnus coupables de diffamation, sur le fait de rendre public le procès ainsi que sur les innombrables réactions haineuses ou de soutien.

Un documentaire centré sur les réactions

Avec cette série, la réalisatrice Emma Cooper (Le Mystère Marilyn Monroe : Conversations inédites) a voulu s'intéresser à la perception du public de l'affaire, à sa viralité mais aussi à la capacité des réseaux sociaux à briser ou redorer une image. Johnny Depp vs Amber Heard se penche donc sur les possibilités de communication qu'offre Internet, notamment en partageant de fausses informations et en montant des campagnes de haine.

C'est pour cette raison qu'Emma Cooper n'a pas souhaité interrogé les deux acteurs pour qu'ils donnent à nouveau leur version des faits, l'objectif du documentaire n'étant pas d'analyser leur bataille, mais l'incroyable profusion de commentaires autour de cette dernière. La réalisatrice a expliqué à Variety :

Mon intention a toujours été d'essayer de parler des réactions autour du procès. (...) Je voulais vraiment parler de nous et de la façon dont nous communiquons, et la façon dont nous observons des événements qui n'ont rien à voir avec nous. Je pense vraiment que Johnny Depp est tellement célèbre - c'est une mégastar. Ses fans pensent voir le pirate (à la barre). Et il a environ 25 ans de carrière de plus qu'Amber. Donc, c'est un cas très inhabituel. N'était-ce pas fascinant de voir à quel point les gens sont profondément amoureux de l'homme et du personnage ? C'est le pouvoir d'Hollywood.

Johnny Depp vs Amber Heard est disponible sur Netflix.