Kaamelott : un fan imagine une version LEGO qui pourrait être commercialisée

Un fan de "Kaamelott" a proposé sur le site LEGO Ideas un set de la série. Un projet impressionnant qui nécessite encore des soutiens pour espérer être commercialisé.

Refaire Kaamelott en LEGO

Créée par Alexandre Astier, Kaamelott est d'abord une série culte. Mais profitant de l'engouement d'une solide base de fans, l'auteur a développé son univers à travers différents médiums. Il y a eu d'abord les bandes dessinées, et le film, Kaamelott : Premier Volet (2021) dont on attend la suite. À cela s'ajoute une Funko Pop du roi Arthur, et il pourrait y avoir bientôt une version LEGO. C'est du moins ce que souhaite proposer un fan qui, de lui-même, a créé un set impressionnant reproduisant plusieurs personnages de la série et des décors bien connus.

Kaamelott LEGO ©Thomas Maguer

Ce projet, on le doit à Thomas Maguer (via le pseudo Lincoln SixBricks), architecte de 40 ans qui souhaitait partager "cette série qu'il adore à ses enfants". Répondant à nos questions, l'homme breton d'origine, et désormais établie en Australie, nous explique avoir "commencé à construire le château avec les pièces Lego dépareillées" avant de songer à "un vrai set avec les personnages". Il lui a alors fallu entre six et huit semaines (en travaillant dessus le soir), pour concevoir ce set Kaamelott, désormais soumis à LEGO Ideas.

La plateforme permet à tous de construire un set de LEGO et de le proposer en vue d'une commercialisation. Si le projet reçoit 10,000 votes et que LEGO le valide, la boîte sera créée et vendue.

Thomas Maquer nous a également indiqué avoir essayé de contacter Alexandre Astier, mais il "reste sans réponse à ce jour". Cependant, deux fans se sont montrés rassurants sur l'intérêt que pourrait avoir l'auteur sur sa proposition :

Un fan m'a dit qu'il adorait les Lego, un autre m'a assuré lui avoir montré le projet et qu'il avait trouvé ça chouette, mais je n'ai aucune confirmation.

Les détails du set

En description sur le site, il est précisé que le set est "conçu comme un décor de cinéma avec des murs ouverts (ou ouvrables) et une plateforme mobile pour enregistrer des morceaux d’épisodes". Parmi les décors de la série, on y trouve :

La Salle du Trône, d’où Arthur reçoit les doléances (et s’énerve parfois aussi)

La salle à manger, lieu de discussions animées entre le roi et sa belle-famille

La Chambre à coucher, ou les idées s’échangent dans le calme et la sérénité

La Taverne, repaire de Perceval et Karadoc

La Forêt, dans laquelle il n'est pas facile de distinguer Nord et Sud

Et la Table Ronde, lieu de réunions productives et passionnées…

Kaamelott LEGO ©Thomas Maguer

Si dès ces éléments, on sent la volonté de rester proche de la série Kaamelott, Thomas Maguer y a ajouté des clins d'œil que reconnaitront certainement les fans :

Le discobole ramené de Rome dans la chambre à coucher (encore qu’il faille y voir… Un élan)

La carte qui pue des pieds, sur la table de camp dans la forêt

Le chat sur le lit, ou plutôt Merlin pendant la semaine du chat

La dent de requin oubliée à la taverne

La catapulte, dans la cour (même si… C’est pas si simple). Notez d’ailleurs qu’il s’agit d’une véritable catapulte, à roulettes mobiles non-fixes, conçue pour pouvoir lancer des morceaux de Lego grâce à un système de contrepoids et de balancier retenu par un câble.

La poulette qui, comme chacun sait, est bien cachée.

Et enfin, et non des moindres, le Graal lui-même ! Enfoui dans un recoin de la forêt… À moins qu’il ne s’agisse en réalité d’un bocal à anchois ?

Kaamelott LEGO ©Thomas Maguer

Enfin, du côté des personnages, le créateur en propose une quinzaine (d'abord douze, puis trois après une mise à jour) parmi lesquels le Roi Arthur, Perceval, Karadoc, Lancelot, Guenièvre ou encore Merlin. Au total, ce set représente près de 3000 pièces.

Comment aider le projet ?

À ce jour, le projet compte plus de 6300 votes. Pour le soutenir et aider à ce qu'il soit validé, il suffit de vous rendre sur le site LEGO Ideas et de cliquer sur le bouton SOUTIEN.