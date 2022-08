King Kong sera prochainement de retour dans une série sur Disney+

Alors que Netflix prépare une série animée en lien avec le MonsterVerse, Disney+ planche également sur un programme centré sur King Kong. Un projet live qui se rapprochera davantage du film original de 1933.

King Kong : un monstre infatigable

Au même titre que les dinosaures, King Kong est l'un des plus vieux monstres de cinéma. Depuis sa première apparition en 1933 dans le classique de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, le roi de Skull Island a multiplié les apparitions, affrontant notamment une autre créature incontournable dès 1962 avec King Kong contre Godzilla. Parmi les autres aventures les plus célèbres du singe géant figure celle réalisée par John Guillermin en 1976, ainsi que celle de Peter Jackson sortie en 2005.

King Kong ©Universal Pictures

Depuis 2017 et la sortie de Kong : Skull Island, le gorille occupe aux côtés de Godzilla une place centrale dans le MonsterVerse développé par Legendary Pictures et Warner Bros. Les deux colosses se sont d'ailleurs retrouvés en 2021 dans Godzilla vs Kong. Cet univers va continuer de s'agrandir avec une série centrée sur le Kaijū développée pour Apple TV+, avec Wyatt et Kurt Russell. Netflix prépare de son côté un programme d'animation intitulé Skull Island, lui aussi rattaché au MonsterVerse, dans lequel un équipage échoué sur l'île terrifiante doit à son tour faire face à des créatures préhistoriques.

Une série en préparation chez Disney+

Comme le rapporte Deadline, Disney+ compte également offrir à ses abonnés un voyage sur l'île avec une série live, sobrement baptisée King Kong pour le moment. Produit en partie par Atomic Monster, la société de James Wan (Conjuring 2 : Le cas Enfield, Malignant), ce projet est écrit par Stephany Folsom, la créatrice de Paper Girls.

King Kong ©Warner Bros.

La série devrait se dérouler à une époque moderne et explorer la mythologie ainsi que les mystères de Skull Island. Le film se basera principalement sur le King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, ainsi que sur les novélisations de Joe DeVito, qui a entre autres écrit Kong : King of Skull Island, préquel et suite du long-métrage de 1933. Un programme qui confirme donc que le roi n'est pas près de renoncer au trône.