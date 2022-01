La Chronique des Bridgerton : Netflix dévoile des photos de la saison 2

La sortie de la deuxième saison de "La Chronique des Bridgerton", tant attendue après l'énorme carton du premier chapitre, se rapproche. Et Netflix continue sa promotion en lâchant cette fois des photos inédites des nouveaux épisodes.

La Chronique des Bridgerton sera bientôt de retour

Le 25 décembre 2020, Netflix lançait La Chronique des Bridgerton. Les utilisateurs de la plateforme découvraient alors l’histoire d’une famille de la bourgeoisie anglaise du XIXème siècle. Adaptée du premier tome de la saga à neuf romans de Julia Quinn, la première saison était centrée sur Daphné, la fille aînée de la famille. On suivait l’entrée dans le monde bourgeois de la jeune femme, et son rapprochement avec le mystérieux Duc de Hastings.

La Chronique des Bridgerton © Netflix

Dès son lancement, La Chronique des Bridgerton a fait un carton. Elle reste encore aujourd’hui l’un des plus gros succès de l’histoire de Netflix. Sans surprise donc, le show a été renouvelé pour non pas un, mais plutôt trois autres chapitres. Sans compter un spin-off. Et la plateforme de streaming vient justement de mettre en ligne de nouvelles photos de la deuxième saison.

Kate Sharma à l’honneur dans les nouvelles images de la saison 2

Pour rappel, Regé-Jean Page ne sera pas de retour dans la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton. En revanche, les fans pourront y revoir Phoebe Dynevor dans la peau de Daphné. Malgré cela, cette dernière ne sera pas au centre de la nouvelle histoire. Comme pour les livres de Julia Quinn, chaque nouveau chapitre du show mettra en lumière un protagoniste différent. Cette fois, c’est le frère le plus âgé de la fratrie, Anthony, que l’on suivra. Et notamment sa recherche d’une fiancée. Celle-ci pourrait être Kate Sharma, nouveau personnage de la série.

Au niveau du casting, on retrouvera Jonathan Bailey dans la peau d’Anthony, avec donc un rôle plus important que dans la première saison. Quant à Kate Sharma, c’est Simone Ashley, vue notamment dans Sex Education, qui tiendra le rôle. Et les nouvelles photos de la saison 2 de la série la mettent principalement à l’honneur.





Rendez-vous fin mars pour la nouvelle saison

À la manière du Duc de Hastings dans la première saison du show, Kate devrait donc avoir une place centrale dans le nouveau chapitre de La Chronique des Bridgerton. Il ne reste plus qu’à patienter environ deux mois avant d’en savoir plus sur la potentielle romance entre son personnage et celui d’Anthony. Car la deuxième saison de la série créée par Chris Van Dusen arrivera le 25 mars prochain sur Netflix.