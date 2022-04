La Chronique des Bridgerton saison 2 : une scène de sexe a été particulièrement difficile à tourner

[Attention, cet article contient des spoilers !] Dans la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton", Kate et Anthony tombent progressivement dans les bras l'un de l'autre. Coordinatrice d'intimité sur le plateau, Lizzy Talbot s'est confiée sur une scène-clé de leur rapprochement compliquée à tourner pour des raisons pratiques.

La Chronique des Bridgerton : les mondanités reprennent

Moins de deux ans après la mise en ligne des huit premiers épisodes, Netflix a dévoilé la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton. Tandis que Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page) coulent des jours heureux, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) espère bien pouvoir fonder un foyer. Traumatisé par la mort de son père et le deuil douloureux de sa mère, le vicomte est effrayé à l'idée de se laisser embarquer dans une histoire sentimentale.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Mais lorsqu'il rencontre Edwina Sharma (Charithra Chandran), accueillie dans la haute société londonienne par Lady Danbury (Adjoa Andoh), l'aîné des Bridgerton se dit qu'il pourrait finalement tomber amoureux. Alors qu'il se rapproche de la jeune femme et qu'ils envisagent tous deux très sérieusement le mariage, Anthony se rend compte que Kate (Simone Ashley), la grande soeur d'Edwina, ne le laisse pas insensible. Cette dernière s'aperçoit également qu'elle a bien du mal à résister au charme du vicomte...

Pendant ce temps, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a de plus en plus de mal à dissimuler le fait qu'elle se cache derrière la plume de Lady Whistledown. Son secret menace notamment son amitié avec Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), ainsi que sa complicité avec Colin (Luke Newton).

Moins de sexe, plus de sentiments

Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Après de nombreux rebondissements, Kate et Anthony tombent dans les bras l'un de l'autre durant la saison 2. Les deux tourtereaux se marient et trouvent enfin un peu d'apaisement dans l'ultime épisode. Les fans du programme créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes devraient pouvoir découvrir l'évolution de leur relation puisqu'ils seront de retour dans la prochaine saison. Dans celle qui vient de s'écouler, l'objectif était avant tout de retranscrire "la tension absolue" entre les jeunes époux afin de renforcer l'attente des spectateurs autour de leur rapprochement.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Raison pour laquelle de nombreuses scènes de sexe n'ont pas survécu à la table de montage, ce qui a provoqué la déception de certains fans. Néanmoins, certaines d'entre elles figurent bien dans le résultat final. Interrogée par Glamour, la coordinatrice d'intimité Lizzy Talbot a expliqué qu'une séquence intime a été particulièrement difficile à tourner pour des raisons pratiques. Il s'agit de l'un des derniers moments de l'épisode 8 et donc de la saison 2, au cours duquel Kate et Anthony font l'amour dans un lit en se faisant face, assis :

Cela a très bien fonctionné, mais cela a pris beaucoup de temps car cet angle et cette position dans un lit d'époque Régence sont vraiment délicats.

Aux spectateurs déçus, Lizzy Talbot promet que la saison 3 regorgera de nouvelles scènes de sexe "somptueuses".