La Méthode Kominsky aura une troisième et dernière saison sur Netflix

Presque un an après la sortie de la deuxième saison de "La Méthode Kaminsky", disponible sur Netflix depuis le 25 octobre 2019, la plateforme de streaming vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une troisième et dernière saison. On ne connaît pas encore la date à laquelle on pourra la découvrir.

De quoi parle La Méthode Kominsky ? Diffusée depuis 2018, La Méthode Kominsky est centrée sur Sandy Kominsky, un ancien acteur ayant connu brièvement le succès, et qui s’est depuis reconverti en coach pour comédiens débutants. Il est accompagné de Norman Newlander, son agent et ami de longue date. Créée par Chuck Lorre, La Méthode Kominsky est portée par deux grands acteurs, puisque c’est Michael Douglas qui joue l’agent d’acteurs et Alan Arkin qui tient le rôle de Newlander. Sarah Baker y interprète Mindy, la fille de Sandy, tandis que Nancy Travis incarne Lisa, l’une de ses étudiantes. La distribution de la série compte aussi Jenna Lyng Adams, Graham Rogers, Casey Thomas Brown ou encore Melissa Tang. Le créateur de La Méthode Kominsky réagit à l’annonce de la dernière saison L’annonce de Netflix de donner à La Méthode Kominsky une troisième et dernière saison s’accompagnait d’une réaction de Chuck Lorre, le créateur de la série, dans un communiqué relayé par TVLine : Ça a été une incroyable expérience de voir la réception positive à la fois de la part du public et de la critique. Je suis impatient de terminer l’histoire avec ce chapitre final. La Méthode Kominsky n’est pas la seule série que Netflix a récemment renouvelé pour une dernière saison. Le géant du streaming avait récemment annoncé que Lucifer aurait bientôt droit à une sixième saison, qui viendrait conclure l’histoire entamée en 2016. Puis, la même annonce a été faite il y a quelques jours pour Ozark, qui se conclura après la quatrième à venir. La troisième saison de La Méthode Kominsky sera-t-elle aussi bien reçue que les deux premières ? Depuis sa sortie en 2018, La Méthode Kominsky a obtenu des réactions plutôt positives de la part du public et de la critique. Elle a notamment obtenu plusieurs nominations aux Golden Gobes, aux Emmy et aux SAG Awards pendant ses deux premières saisons. Les Golden Globes 2019 l’ont même récompensée du prix de la meilleure série télévisée musicale ou comique et de celui du meilleur acteur pour Michael Douglas. On verra si la dernière saison de La Méthode Kominsky parvient à satisfaire autant à la fois les fans et la presse.