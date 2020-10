Le Bureau des légendes : un spin-off ou un reboot plutôt qu'une saison 6 ?

"Le Bureau des légendes" a continué sa marche en avant avec une cinquième saison diffusée sur Canal+ cette année. La suite est un sujet qui inquiète les fans, le créateur Eric Rochant semble vouloir clore le chapitre entamé en 2015. Un spin-off ou un reboot pourrait prendre la relève.

Le Bureau des légendes : la crème de la crème des productions françaises

On s'extasie souvent - à juste titre - sur la qualité des productions télévisées américaines ou britanniques, mais on sait aussi faire des grandes choses en France quand on s'en donne les moyens. Le Bureau des légendes est sans doute la série qui règne chez nous, depuis son lancement en 2015 sur Canal+. La chaîne cryptée fait des efforts dans la création de contenus originaux et propose souvent des programmes réussis - en ce moment, c'est la comédie La Flamme dont tout le monde parle.

Plus tôt cette année, c'est la cinquième saison du Bureau des légendes qui était au centre de l'attention. Cette série créée par Éric Rochant avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal se déroule au sein de la Direction générale de la Sécurité extérieurs, entité qui contient le Bureau des légendes. Un service de renseignements qui agit dans plusieurs contrées du monde avec des agents qui opèrent sous des fausses identités. Le personnage principal revient, lui, d'une mission de plusieurs années en Syrie et ses retrouvailles avec une vie normale ne seront pas simples.

La saison 5 vient peut-être de servir de fin à l'arc scénaristique lancé dans la première. Éric Rochant a déjà expliqué qu'il n'était pas particulièrement chaud à l'idée de faire une nouvelle saison et pense qu'il est temps - du moins pour lui - de s'arrêter là. Il devrait désormais plancher sur une autre série d'espionnage aux Etats-Unis. Un choix qui se respecte mais qui n'est pas simple à accepter. Que ce soit pour Mathieu Kassovitz et le reste du casting, ou pour les téléspectateurs. Une série d'un tel niveau donne envie d'en voir encore plus et l'univers instauré peut permettre de raconter d'autres histoires.

Pas de saison 6, mais autre chose dans le même esprit

Lors d'une conférence virtuelle à l'occasion du festival CANNESERIES, Eric Rochant a confirmé qu'il ne pensait pas que la suite serait véritablement une saison 6. Il y aura effectivement quelque chose, qui se positionnera davantage comme une sorte de reboot ou de spin-off. L'esprit du Bureau des légendes sera préservé et il note que des personnages connus seront "probablement" inclus dans cette création en cours d'écriture. Idée intéressante, si elle est menée avec assez d'intelligence pour être justifiée. Est-ce que cela veut dire que s'en est fini pour Malotru, malgré un final qui lui permettait de continuer à exister ? Rien ne dit encore qu'il n'apparaîtra pas dans cette prochaine série dérivée du Bureau des légendes. On a souvent entendu qu'un cycle prenait fin avec la saison 5 mais son immense succès en France (et ailleurs, car elle s'exporte très bien) réclame qu'on ne la mette pas au placard aussi facilement.

À quoi peut-on s'attendre ? Le Bureau des légendes est un département qui suit plusieurs agents dans le monde. Le mieux serait d'essayer de lancer une autre intrigue qui touche d'autres pays, et de trouver le moyen de greffer des personnages déjà connus à l'intrigue. On serait alors dans cette dynamique de nouveau départ, sans renier les ingrédients de la série. C'est-à-dire son écriture intelligente qui s'empare de problèmes réels (la situation tendue au Proche-Orient, la place de la Russie sur l'échiquier mondial, les guerres de territoire), le dosage juste pour allier le spectacle à des réflexions pertinentes, sa mise en scène qui surpasse une majeure partie de ce que le cinéma français sort dans nos salles, ses personnages complexes et attachants. Bref, on espère en voir encore davantage du Bureau des légendes.