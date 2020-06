Le co-créateur de Rick et Morty développe une nouvelle série

Dan Harmon, l'un des créateurs de la série « Rick et Morty », travaille actuellement sur une nouvelle série animée comique pour Fox Television. Ce show n'a pas encore de nom mais devrait sortir au printemps 2022.

Qui est Dan Harmon le créateur de Rick et Morty ?

Dan Harmon est un scénariste relativement connu dans le milieu de l'audiovisuel. Il est évidemment le créateur de Rick et Morty. Une série animée pour adultes passionnante qu'il a imaginée en compagnie de Justin Roiland. Le show contient pour le moment 4 saisons et la dernière est en train de sortir sur Netflix. Les cinq premiers épisodes sont déjà disponibles. Mais il faudra encore patienter pour regarder la suite, qui est pour le moment une exclusivité AdultSwim. Avec Rick et Morty, Dan Harmon a explosé auprès du grand public et s'est rapidement fait un nom.

Pourtant, il n'est pas célèbre uniquement pour Rick et Morty. Dan Harmon est également le créateur de Community (dont on attend toujours le film d'ailleurs), et est aussi réputé pour avoir créé HarmonQuest. Dan Harmon a prouvé sa capacité à créer des séries populaires uniques. Il a même remporté un Emmy en 2018 pour Rick et Morty. Le président de la Fox, Michael Thorn dit de lui qu'il est « l'un des créateurs les plus prolifiques qui travaillent dans l'entreprise aujourd'hui. »

Après Rick et Morty, Dan Harmon est de retour sur un gros coup

Dan Harmon a signé un contrat avec la Fox qui stipule un engagement à créer et développer une nouvelle série comique animée, dont la première est attendue au printemps 2022. Fox Entertainment produira le projet et Bento Box Entertainement, propriété de la Fox, s'occupera de l'animation du show. Pour le moment, on ne sait pas encore de quoi va parler cette nouvelle histoire, ni même son nom. On ne sait pas non plus dans quel genre va se situer l'intrigue. Mais la seule présence de Dan Harmon suffit à créer l'événement.

La Fox au top de l'animation

Cet accord est une décision importante pour la Fox. Ce contrat fait parti d'une stratégie plus large qui cherche à développer davantage l'animation pour adultes. Alors que la chaîne possède les droits de séries à succès comme Bob's Burger, Family Guy et évidemment Les Simpson, elle tente d'appuyer ce type de contenu avec les ajouts de Bless the Harts et Duncanville. En plus de cette future série de Dan Harmon, la Fox va également ajouter Housebroken et The Great North à son catalogue. Rendez-vous au printemps 2022 pour découvrir la nouvelle création de Dan Harmon. En attendant, la saison 4 de Rick et Morty est encore toute fraîche et n'attend que vous.