Le Faucon et le Soldat de l'hiver : des personnages des premiers films du MCU devraient revenir

La future série « Le Faucon et le Soldat de l'hiver » devrait vraisemblablement ramener des personnages issus des premiers films du Marvel Cinematic Universe (MCU). C'est en tout cas ce que promet Derek Kolstad, l'un des scénaristes du show.

Le Faucon et le Soldat de l'hiver bientôt sur Disney +

Initialement, Le Faucon et le Soldat de l'hiver devait être la toute première série issue du MCU à voir le jour sur Disney +. Le show devait sortir l'été dernier, mais à cause de la pandémie de Covid-19, il a été retardé à début 2021. Et finalement, c'est WandaVision qui aura le privilège d'être la première série dérivée du MCU à sortir sur la plateforme. À l'heure actuelle, le tournage de Le Faucon et le Soldat de l'hiver est toujours en cours à Prague. Pour rappel, le show permettra de revoir Sebastian Stan et Anthony Mackie dans les rôles du Soldat de l'Hiver et du Faucon, qui devrait devenir par la suite le nouveau Captain America. La série marquera également les retours de Daniel Brühl dans la peau du Baron Zemo et d'Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter. Enfin, c'est Malcolm Spellman qui s'occupe de cette nouvelle série.

Le Faucon et le Soldat de l'hiver annonce le retour de personnages venus d'un autre temps ?

Apparemment, Le Faucon et le Soldat de l'hiver devrait ramener sur le devant de la scène des personnages issus de la toute première phase du MCU. Des héros ou des vilains qui ont porté les débuts de cet univers connecté. C'est en tout cas ce que promet Derek Kolstad, scénariste sur la série lors d'un podcast sur Empire :

Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnages des premiers films Marvel qui reviennent. Nous les superposons et les réinventons d'une manière qui va changer la structure de la narration. C'est génial.

Malheureusement, Derek Kolstad n'a lâché aucun indice quant à l'identité de ces fameux personnages. Le marketing de Le Faucon et le Soldat de l'hiver demeure pour le moment assez rare. Aucune bande-annonce n'a été dévoilée, et seules quelques photos de tournage nous parviennent de temps à autre. On sait cependant que Wyatt Russel va endosser le costume de l'Agent U.S., un autre personnage célèbre des comics. Mais quant à l'identité des retours que tease Derek Kolstad, difficile à dire.

Quelques hypothèses :

La phase 1 est composée de six films : les deux premiers Iron Man, L'Incroyable Hulk, Captain America : First Avenger, Thor et évidemment Avengers.

Dans le premier Iron Man, on voit mal qui pourrait revenir, à part, peut-être, l'agent Coulson. En effet, Obadiah Stan est mort, Tony Stark est mort, et Pepper Potts n'a jamais vraiment quitté le MCU. Il ne reste donc que le fidèle agent Coulson, ramené à la vie dans la série Agents of S.H.I.E.L.D.

Dans L'Incroyable Hulk, il y a déjà plus de possibilités. Après tout, l'Abomination, le super-vilain du film, n'est pas mort. Et de nombreux fans attendent encore son retour. Il y a également Betty Ross, la copine de Bruce Banner, interprétée à l'époque par Liv Tyler, qu'on n'a pourtant jamais revue. Il y a évidemment le général Ross. Mais comme pour Pepper Potts, le personnage de William Hurt n'a jamais vraiment quitté le MCU, et reviendra d'ailleurs dans Black Widow. Enfin, il y a également Samuel Sterns, alias le Leader, incarné par Tim Blake Nelson, qui commençait tout juste sa transformation dans le film de Louis Leterrier.

Il ne reste plus grand monde de Thor et de Captain America : First Avenger. On voit mal quels personnages pourraient revenir de ces deux films, à part, peut-être Jane Foster. Après tout, l'ancienne petite amie du fils d'Odin sera de retour dans Thor : Love and Thunder. Autre possibilité, le Dr Erik Selvig et Darcy Lewis, les deux compagnons de route de Jane Foster. Surtout que Darcy Lewis, incarnée par Kat Dennings, est confirmée dans WandaVision. En vrac, on pense également à Dame Sif, qu'on n'a plus vue depuis Thor : Le Monde des Ténèbres.

Enfin, de Iron Man 2, outre War Machine, un seul autre personnage se démarque, et pourrait faire une apparition dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Il s'agit de Justin Hammer, le concurrent commercial de Tony Stark, incarné par Sam Rockwell à l'époque. Un retour qui pourrait être logique, puisque maintenant que Tony Stark n'est plus sur le marché pour vendre sa technologie, le gouvernement américain va se chercher un remplaçant. Et qui de mieux que Justin Hammer pour endosser ce rôle ?

Enfin, autres possibilités venues d'Avengers: Œil de Faucon, Nick Fury et Maria Hill. Mais comme pour Pepper Potts, War Machine ou le général Ross, les personnages de Samuel L Jackson, Jeremy Renner et Cobie Smulders n'ont jamais quitté le MCU.

L'hypothèse la plus probable :

Mais il y a un personnage qui sort du lot par rapport aux autres. Un protagoniste issu de L'Incroyable Hulk. Il s'agit du Dr Samson. Incarné par Ty Burrell dans le film de Louis Leterrier, il joue le petit ami de Betty Ross. Ce dernier, encore sous sa forme humaine, est voué à devenir un super-héros, et un adversaire/allié récurrent de Hulk. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Dr Samson est créé en 1971 par Roy Thomas et Herb Trimpe.

À la base, Leonad Skivorski est un éminent psychiatre. Pour prouver que les rayons gamma peuvent être contrôlés, il s'irradie avec une infime partie de la puissance de Hulk. Les radiations transforment son corps en un géant aux longs cheveux verts. Il prend alors le surnom de son père et devient Doc Samson. Via une photo de tournage de Le Faucon et le Soldat de l'hiver, un panneau de signalisation de travaux laissait entendre que le chantier en cours était contrôlé par l'entreprise Samson Development. Un nom familier qui laisse donc suggérer le retour de ce personnage, qui sera certainement davantage développé. On vous laisse avec ces hypothèses. Et d'après vous, quels personnages pourraient revenir ?