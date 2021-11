Le Remplaçant sur TF1 : JoeyStarr donnera la réplique à Arnaud Ducret dans les prochains épisodes

Après le succès des épisodes pilotes de "Le Remplaçant", TF1 a immédiatement commandé la suite. Le tournage vient de commencer en région parisienne et une chose est sûre, de nombreux guests donneront la réplique à JoeyStarr.

Le Remplaçant : un vrai succès

En avril dernier, TF1 lancé les deux épisodes pilotes de Le Remplaçant. Portée par JoeyStarr, cette fiction sur le thème de l'enseignement, l'éducation et la scolarité met en scène Nicolas Valeyre. En pleine reconversion professionnelle, il se retrouve dans l'établissement de sa jeunesse pour donner des cours. Ce prof à l'allure nonchalante et au look complètement original va devoir faire ses preuves face à une classe très turbulente. Ses méthodes peu conventionnelles ne l'empêcheront pas de créer des liens avec les élèves.

Le Remplaçant © Exilene Films / Black Dynamite Productions

Présent sur le casting de la série Gloria, JoeyStarr a su convaincre les téléspectateurs dans ce tout nouveau rôle. Les programmes sur la scolarité sont toujours très tendance en ce moment, entre La Faute à Rousseau et L'École de la vie sur France 2, TF1 surfe également sur la vague et le succès est au rendez-vous comme le montrent les audiences des épisodes pilotes de Le Remplaçant. La fiction semble sortir du lot, puisque les deux épisodes ont rassemblé en moyenne plus de 6,6 millions de personnes, pour une part d'audience de 33,3 %, ce qui est remarquable !

Qui va rejoindre le casting ?

Le tournage des premiers épisodes a eu lieu cet été, et l'aventure n'est pas près de s'arrêter là puisque la chaîne vient tout juste d'entamer le tournage de deux nouveaux opus. Le célèbre leader de NTM devra donc accueillir de nouveaux personnages. Créée par Jean-André Yerlès, Chloé Marçais, Joris Morio, la série va agrandir son casting en accueillant Arnaud Ducret (Parents mode d'emplois, Mensonges), Oxmo Puccino, Amelle Chahbi (Gloria). JoeyStarr retrouvera tout de même ses collègues présents dans les épisodes pilotes, c'est-à-dire : Barbara Schulz, Helena Noguerra, Stéphane Guillon, Sébastien Chassagne, ou encore Laure-Kenza Aazizou.

Le Remplaçant © Exilene Films / Black Dynamite Productions

Dans ces nouveaux épisodes, Nicolas Valeyre va défendre une de ses élèves victime de harcèlement après que l'une de ses photos intimes est sortie sur les réseaux sociaux. Le harceleur de cette dernière va se cacher derrière un pseudo. Le prof très investi auprès de ses élèves va être gêné de son côté par un ami très encombrant. Au lycée, le problème de harcèlement va prendre de l'ampleur et il sera urgent pour l'équipe pédagogique de mettre la main sur celui qui se fait appeler "Kylian" sur les réseaux et qui sème le chaos au sein de l'établissement.