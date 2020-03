Le Seigneur des anneaux : l’acteur de Years and Years confirmé au casting

Le casting de l’une des séries les plus attendues de l’année prochaine, « Le Seigneur des anneaux », vient de s’enrichir. Un jeune acteur britannique, vu dans « Years and Years », est confirmé à la production dans l’un des principaux rôles.

Mi-janvier, Amazon, qui produira la série Seigneur des anneaux, avait dévoilé une liste de 15 acteurs, relativement inconnus pour le moment, qui y participeraient. Ainsi, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman rejoignaient officiellement la production.

Suite à l’annonce, Vernon Sanders, le co-directeur de la division TV d’Amazon, avait précisé que quelques rôles clés étaient encore à distribuer avant le début de la production, qui se situera toujours en Nouvelle-Zélande, tout comme les précédents films de l’univers créé par J.R.R. Tolkien.

Ainsi, Max Baldry rejoint bel et bien la production dans l’un des principaux rôles de la série. C’est Deadline qui a dévoilé l’information, précisant que si le nom de l’acteur avait déjà été attaché au projet à l’automne dernier, il n’avait encore rien signé jusqu’à maintenant.

Premier gros rôle pour le jeune britannique

Baldry a surtout pu être vu dans la série anglaise Years and Years, sortie l’année dernière. Sur fond de Brexit, elle était centrée sur une femme politique aux opinions controversées (Emma Thompson), qui accède tout de même au pouvoir. Baldry y incarnait un réfugié ukrainien ayant été victime de violences policières à cause de son homosexualité. Il est également récemment apparu dans l’épisode 12 de la huitième saison de Doctor Who.

Sa participation à la série marquera donc son premier rôle principal. Alors que l’on sait que son personnage sera l’un des principaux protagonistes de la série, on ne connaît en revanche ni son identité, ni sa place dans l’histoire.

Au niveau de l’intrigue de la nouvelle série, on sait qu’elle se déroulera durant le Second Âge, une période encore inexplorée dans les films de Peter Jackson. Celle-ci se situera toujours en Terre du Milieu, mais au moins 3000 ans avant les événements de La Communauté de l’anneau, à une époque charnière dans l’univers de Tolkien, marqué notamment par la création de l’anneau unique par Sauron.

Créée par John D. Payne et Patrick McKay, la série arrivera l’année prochaine sur la plateforme de streaming d’Amazon, à une date encore inconnue. On sait d’ores-et-déjà qu’elle aura droit à une deuxième saison.