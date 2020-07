Le Seigneur des anneaux : Sauron présent dans la série Amazon ?

La série "Le Seigneur des anneaux" est presque déjà programmée pour être l'un des cartons de ces prochaines années à la télévision. La création d'Amazon se déroulera longtemps avant la trilogie mais pourrait faire intervenir quelques figures déjà très connues, dont le méchant Sauron.

Un préquel à la trilogie Le Seigneur des anneaux

Quiconque est tombé en admiration devant les trois films de Peter Jackson sait qu'il faut complètement trancher avec cette temporalité pour créer une série Le Seigneur des anneaux. Le plus gros a été fait par le metteur en scène néo-zélandais et c'est en toute logique que la création à destination d'Amazon Prime Video va s'éloigner de tout ça en se situant au Second âge de la Terre du Milieu. Cet éloignement ne permettra pas aux personnages principaux vus au cinéma de revenir car on parle de plusieurs centaines d'années entre les deux trames. Ceci étant noté, il reste quand même la possibilité de voir des figures connues se joindre à l'aventure. L'univers contient certaines espèces qui ont une espérance de vie bien supérieure aux simples humains.

D'après le site référence TheOneRing.Net, trois personnages connus seront de retour dans la série. D'abord Galadriel, dont la présence avait déjà été évoquée lors de l'arrivée au casting de Morfydd Clark. Le site spécialisé dans tout ce qui touche à la création de Tolkien évoque aussi l'implication d'Elrond et du méchant des méchants : Sauron. On ne sait pas qui incarnera ces personnages parmi le casting déjà bien fourni : Robert Aramayo, Joseph Mawle, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Sauron a sa place toute trouvée

Le positionnement temporel de la série est raccord avec leur apparition. Le premier, qui est un demi-elfe, est immortel. Il a connu le Second âge en étant rattaché à la lutte contre Sauron. Du coup, le second aussi était déjà en activité à cette ère. C'est vraiment lors de cette période que l'antagoniste le plus connu du Seigneur des anneaux a essayé d'imposer sa suprématie en réunissant une armée capable de le faire régner. L'ère s'achève d'ailleurs sur la bataille du Gondor, là où il se fait trancher le doigt et perd son anneau. On peut se dire que la série a presque déjà son point final de prévu. Elle pourrait raconter comment Sauron forge secrètement l’Anneau unique, puis tout ce qui en découle, jusqu'à la bataille finale qui sert d'introduction à la trilogie.

Amazon met quasiment 250 millions de dollars par saison (la seconde est déjà annoncée) pour créer LA série des séries. Le tournage a commencé avec J.A. Bayona à la direction des premiers épisodes. Aucune date n'est encore annoncée par Amazon mais il paraît inutile d'attendre la diffusion avant la fin de l'année 2021 ou, carrément, en 2022.