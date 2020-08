Legends of Tomorrow : Astra sera plus présente dans la saison 6

Suite au final de la saison 5 de "Legends of Tomorrow", le futur d’Astra était incertain. Mais le personnage reviendra bien dans la prochaine saison, qui n’a pas encore de date de sortie, et sera même promue à un rôle régulier. Attention car cet article contient des spoilers sur les cinquième et sixième saisons de la série !

L’histoire de Legends of Tomorrow

Faisant partie de l’Arrowverse, Legends of Tomorrow est centrée sur une équipe de héros rassemblés par un Maître du temps du XXIIème siècle qui, après avoir vu le futur, les a réunis pour stopper le tyran qui menace l’avenir du monde. The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman doivent donc pourchasser le méchant à travers le temps afin de l’empêcher de détruire la planète.

The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman sont respectivement joués par Brandon Routh, Wentworth Miller, Dominic Purcell, Caity Lotz, Victor Garber, Ciara Renée et Falk Hentschel.

Astra reviendra dans un rôle régulier dans la saison 6 de Legends of Tomorrow

Astra va bien rester avec les Légendes dans la suite de la série. Le final de la saison 5 avait laissé la place au doute sur le futur du personnage, puisqu’elle y décidait d’explorer le monde des humains. Rendant sa pièce à Constantine, elle lui annonçait vouloir essayer de vivre une vie normale sur Terre. On pouvait donc se demander si on la reverrait. Mais selon TVLine, Olivia Swann sera bien de retour dans la peau d’Astra. Et elle aura même un rôle régulier dans la saison à venir.

L’actrice anglaise avait fait son apparition dans Legends of Tomorrow au cours de la quatrième saison, pour seulement quelques épisodes, avant de devenir une régulière l’année suivante.

Phil Klemmer tease le futur d’Astra dans la suite de Legends of Tomorrow

Dans une interview pour le même TVLine, Phil Klemmer, producteur exécutif de Legends of Tomorrow, s’était précédemment étendu sur le potentiel du personnage :

Souvent, on introduit des personnages, et on a ce vague sentiment qu’on peut les explorer plus en profondeur. on avait ce sentiment tenace de se dire "Je sais qu’on peut faire tellement plus de choses, mais on n’a tout simplement pas le temps", et Olivia est l’une de ces actrices.

Klemmer s’était aussi penché sur le futur du personnage au sein de la série, évoquant sa relation avec Constantine et ses caractéristiques :

Elle a beaucoup de choses à mettre au clair, et ça pourrait être vraiment, vraiment fascinant. Et elle est aussi super pour Constantine. Leur histoire donne une super dynamique. on a besoin de plus de gens mauvais ! Soyons honnêtes, on ne peut par avoir tout le monde complètement réhabilité. Je suppose que vous pouvez la décrire comme totalement immorale et impitoyable. C’est une énergie incroyable à avoir au milieu de notre bande de nounours au grand cœur.

Plusieurs changements parmi les Légendes dans la suite de la série

L’équipage du Waverider va connaître plusieurs changements dans la sixième saison de Legends of Tomorrow. Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, le personnage de Behrad, joué par Shayan Sobhian, a été promu et fera lui aussi partie des membres réguliers de la nouvelle saison. En revanche, Maisie Richardson-Sellers ne reviendra pas dans la peau de Charlie.

On reste à l’affût et nous vous tiendrons au courant pour d’éventuels autres changements.