Les Anneaux de pouvoir : Sauron monte en puissance dans la bande-annonce de la saison 2

Après une première saison dévoilée en septembre 2022, la série "Les Anneaux de pouvoir" vient de donner des nouvelles de son deuxième chapitre. Prime Video a partagé sa première bande-annonce, ainsi que sa date de sortie.

Les Anneaux de pouvoir saison 2 donne enfin de ses nouvelles

Huit ans après la sortie du dernier volet de la trilogie Le Hobbit, Prime Video a dévoilé en 2022 la première saison d’une des séries les plus attendues de ces dernières années : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Son histoire se déroule plusieurs milliers d’années avant celle racontée dans Le Hobbit. Elle s’intéresse à plusieurs personnages – dont Galadriel – alors qu’ils doivent faire face à la résurgence du mal en Terre du Milieu.

Le premier chapitre de la série créée par John D. Payne et Patrick McKayne a fait un véritable carton. Pour rappel, elle a explosé les scores d’audience de Prime Video. Depuis, la saison 2 se fait attendre. Outre les images de certains de ses décors dévoilées en décembre 2022, les fans n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais une bande-annonce des nouveaux épisodes a enfin été mise en ligne (vidéo en une d'article).

Une première bande-annonce dévoilée par Prime Video

Le trailer de la saison 2 des Anneaux de pouvoir annonce d’emblée la couleur. L’atmosphère y est sombre, illustration de l’emprise de Sauron qui commence à s’étendre sur la Terre du Milieu. Les nouveaux épisodes nous raconteront ainsi comment le pouvoir du Seigneur des Ténèbres grandit face à ceux qui tentent de l’arrêter. Les images de la bande-annonce sont aussi spectaculaires, promettant notamment de grosses scènes de combat.

D’après le synopsis officiel, ces nouveaux épisodes verront les héros du show faire face à « une marée montante de ténèbres » et « un monde de plus en plus au bord du gouffre. » Les amitiés entre certains des protagonistes seront aussi testées et les royaumes commenceront à « se fracturer ». Les forces du bien devront donc se battre pour tenter de garder leur unité face à la menace du mal.

Une date également dévoilée !

Prime Video a donc fait un joli cadeau aux fans de la série en lâchant cette bande-annonce. Et la plateforme est allée plus loin. Elle a également donné la date de sortie de la saison 2 des Anneaux de pouvoir. Celle-ci a été fixée au 29 août prochain. Comme annoncé en février dernier, une saison 3 devrait ensuite être développée.